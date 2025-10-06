Socarrado, el refugio de troncos calcinados que te invita a reflexionar tras el incendio de Sabinares del Arlanza

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Durante el mes de octubre el parque natural de Sabinares del Arlanza, entre Silos y Covarrubias, ofrece la experiencia inmersiva del Socarrado, un refugio hecho con los troncos quemados del incendio que asoló esta zona hace dos años, que invita a reflexionar. Es el reto que lanzan los paisajistas Laura Santín y Wiliam Roberts, de Nomad Studio, especializados en arquitectura del paisaje, arte y diseño.

Su construcción, valorada en 50.000 euros, ha sido posible gracias a las donaciones particulares y de empresas. La estructura circular de 15 metros cuadrados protege en su epicentro de 3 una cúpula inspirada en una lobera, como las que utilizan los pastores de Castilla para proteger al ganado durante la noche frente a los depredadores como el lobo. “Es un templo efímero para la quietud y la reconexión con lo tangible, Socarrado se convierte en un acto de resistencia, silencioso pero poderoso; una invitación a recuperar la presencia, abrazar el silencio y restaurar la autenticidad”, invitan entusiasmados ante este “espacio de paz”.

Ubicado en La Yecla tiene una superficie de 400 m2 repletos de troncos de sabina quemados que han sido cedidos por Somacyl. Socarrado recuerda así el incendio de julio de 2022 cuando el fuego arrasó 2.800 hectáreas. Hubo pueblos muy afectados como Santibáñez del Val donde las llamas destrozaron 11 casas y un total de 75 inmuebles entre tenadas, talleres, almacenes y merenderos. “Tras un incendio como el que ocurrió aquí, es importante que nos paremos a pensar y nos replanteemos qué podemos hacer como personas para evitar que esto vuelva a suceder”, invitan.

Espacio de reflexión

A la hora de materializar este espacio de reflexión, los paisajistas han contado con una estrecha red de colaboración, entre los que destacan la dirección del sabinar; Pepe de Triturados Montero, que ha sido el encargado de mover los troncos; los agentes medioambientales, que han señalizado la ruta; la fotógrafa Almudena Cadalso, de Doble Mirada, “que se ha volcado”; y, especialmente, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Covarrubias, Javier Sánchez, “que tiene una sensibilidad especial”. “Sin ellos, y sin todos los que nos han ayudado, esto no hubiese sido posible”, agradece Laura Santín.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de la consultoría creativa especializada en marketing y comunicación Bombyte. “Es un esfuerzo colectivo que apuesta por el poder del arte para interrumpir, replantear y reclamar los espacios cotidianos”, anima desde Bombyte Manuel Jiménez.