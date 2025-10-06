De NY a la Ribera: paisajistas de Loewe levantan en Caleruega su laboratorio creativo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Detrás de este espacio cultural efímero bautizado como Socarrado está el olfato creativo de los arquitectos paisajistas Laura Santín y Wiliam Roberts. Tras más de una década en Nueva York donde trabajan con marcas como Loewe o Gucci, la pareja ha abierto en la Ribera del Duero un laboratorio de paisaje. “La Ribera es nuestro refugio”, asegura Laura.

Aunque su madre es de Aranda de Duero, ha elegido como punto de amarre Caleruega, uno de los pueblos más bonitos de España. Allí han comprado un viejo corral que están convirtiendo en un laboratorio y en su nueva sede en España. “La verdad es que el Ayuntamiento nos lo puso muy fácil desde el primer momento y estamos encantados”, subraya.

Su marca Nomad Studio es un fiel reflejo de su filosofía vida. “Tanto Wiliam, que es americano, como yo somos muy nómadas, nos gusta la libertad de poder trabajar desde cualquier punto. Ahora vivimos entre Estados Unidos y la Ribera y ahí, entre lo urbano y lo rural, encontramos el equilibrio”.

Movilidad contra la despoblación del mundo rural

En su opinión, el mundo rural “se va a elegir cada vez más”. “La fibra te abre muchas posibilidades de trabajar en remoto, pero hay que dar movilidad. Es imprescindible”, advierte con la mirada puesta en Aranda de Duero, motor de la comarca y ubicada en una situación geográfica estratégica. “Debería estar mucho mejor comunicada tanto por tren como en autobús. Hay muchísima gente que va a Madrid todos los días y hay que dar opciones. Sorprende que hablemos de desarrollo sostenible pero nos saltemos cosas tan sencillas”, apremia decidida a fijar en un futuro su sede en España. “Nuestra idea es seguir trabajando como hasta ahora en diversas partes del mundo, pero hacerlo desde Madrid y la Ribera”.