Cilleruelo de Abajo reivindica el papel de las mujeres rurales con un desfile de moda

El próximo 12 de octubre, la Ribera del Duero tiene una cita en el pequeño pueblo de Cilleruelo de Abajo, con un desfile de moda especial que reivindicará el papel que han jugado y juegan las mujeres rurales. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por Almas Guerreras, la firma de moda de Rosa y Raquel, dos mujeres que lo han dejado todo para demostrar que también se puede emprender en un municipio de 200 habitantes. “En nuestros pueblos no solo hay agricultoras o ganaderas, también hay emprendedoras, artesanas, creadoras, profesionales de distintos ámbitos y mujeres que, desde la diversidad de sus proyectos, mantienen vivo el territorio”, defienden.

La presentación de la colección otoño-invierno comenzará a las 17.30 horas, y servirá para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural. La jornada contará, además, con el apoyo de la Asociación de Mujeres Rurales, Aura-Fademur. “Es un acto abierto al público y contará con sorpresas para quienes asistan. Va a ser una oportunidad para disfrutar de la moda con identidad y compromiso social”, animan, decididas a que esta iniciativa ayude a romper estereotipos sobre lo que significa ser mujer rural.

Raquel y Rosa abrieron hace un año si tienda Almas GuerrerasL.V.

La valentía de empezar de nuevo

Raquel y Rosa son ejemplo vivo. Raquel Vallejo Cabañes decidió, al cumplir los 50 años, que había llegado el momento de cambiar de vida. Dejó su empleo en Madrid, donde trabajaba en el negocio familiar del metal, haciendo medallas corporativas, y se mudó al pueblo de su infancia: Cilleruelo de Abajo. Allí la esperaba su prima Rosa Navarro Cabañes, una mujer todoterreno que ha compatibilizado la crianza de tres hijos muy seguidos con la gestión de la explotación agrícola de la familia. Además, durante años, regentó la carnicería del pueblo y, durante el Covid, aprovechó para sacarse el Grado Superior de Administración y Finanzas.

Aunque ganas sobran, el primer año de andadura no ha sido fácil. “La tienda física funciona bastante bien, y en el pueblo nos han acogido estupendamente, pero necesitamos reforzar la venta online y en ello estamos, actualizándola y quitando los gastos de envío, para poder llegar a todos los clientes que quieran llevarse un pedacito de Almas Guerreras”, subraya Raquel, mientras enseña parte de la nueva colección, donde imperan los tonos burdeos, verdes, marrón chocolate y rojo. “Tenemos pantalones, blusas, abrigos, pero todo en pequeñas cantidades, porque creemos en la moda sostenible y consciente; queremos que cada prenda sea especial y cada clienta se sienta única”.

Especial atención dedican a los complementos, como los bolsos artesanales que elaboran ellas con telas recicladas, o las joyas que firma Raquel. “Hay cosas muy chulas”, animan.

Por el momento, para la puesta en marcha, no han contado con ayudas de ningún tipo. “El primer año ha sido bastante complicado y, aunque estamos a la espera de recibir una ayuda, hasta el momento hemos tirado solo nosotras. Ojalá lleguen pronto”, afirman, decididas a ganar visibilidad. “Nosotras estamos dispuestas a ir a eventos en toda la comarca. Ya estamos en ferias y estaremos encantadas de ir donde nos llamen, porque queremos que esto funcione”, terminan.