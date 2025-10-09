Aranda se ilumina con una nueva edición de ‘Bodegas entre velas’ y estas son las novedades

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Nueva cita en la Ribera del Duero. El próximo sábado 18 de octubre, Aranda volverá a convertirse en un escenario único con la celebración de la quinta edición de ‘Bodegas entre velas’.

En esta ocasión participarán 11 bodegas subterráneas, que unen a las 9 peñas tradicionales, dos bodegas privadas (La Blasa y El Pintor, en el Mesón de la Villa, y Lambarri, en la Calle Empedrada) y las dos municipales (Las Ánimas y Caballerizas).

Iluminadas exclusivamente con velas, desde las 18:00 hasta las 23:00 horas, el acceso a este patrimonio, declarado Bien de Interés Cultural en 2015, será gratuito, pero se respetará el orden de llegada.

Junto a la cuidada iluminación, destaca un programa marcado por la poesía y la música, gracias a la Asociación Cultural Amarillo Trigo, que se encargará de amenizar las calles y accesos a las bodegas participantes. Además, en el interior habrá actuaciones sorpresa de música, teatro, magia y lecturas.

Peñas

Se trata de una iniciativa que promueve la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Aranda, con el apoyo de las peñas: Tierra Aranda (Requejo), El Chilindrón (El Bolo), La Amistad (La Botica Vieja), La Ribera (La Navarra), El Jarro (Los Martínez), El Alboroto (La Manca), La Capea (Juan Antonio), El Cubillo (Del Moreno) y Taurina (Montoya); las dos bodegas privadas (La Blasa y El Pintor, en el Mesón de la Villa, y Lambarri, en la Calle Empedrada) y las dos municipales (Las Ánimas y Caballerizas).

Novedades

Como novedad, este año se instalará un punto de información en la plaza de la Constitución, donde se distribuirá material divulgativo del evento, incluyendo dípticos con la ubicación de las bodegas y recomendaciones básicas de seguridad. Además, se realizarán encuestas para conocer mejor el perfil del visitante, su procedencia y el modo en que ha conocido la actividad, “contribuyendo así a mejorar futuras ediciones”.

La organización estima una afluencia cercana a las 10.000 personas, en base a los datos recogidos en años anteriores.