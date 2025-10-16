La Policía Local advierte al Ayuntamiento de Aranda: “sobran las palabras de elogio y las fotografías de cara a la galería”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Profundamente preocupados y molestos. Así está la plantilla de la Policía Local de Aranda de Duero. Según denuncia el sindicato UGT, el Ayuntamiento sigue sin mejorar las condiciones de la que es la comisaría peor pagada de Castilla y León. “Resulta intolerable que el Ayuntamiento solo se acuerde de la Policía Local cuando necesita su presencia en desfiles, actos oficiales, eventos municipales o situaciones límite como el último apagón, coordinado por este cuerpo, o los graves incidentes de la calle Hospicio”, rechaza.

El sindicato lo tiene claro: “Sobran las palabras de elogio y las fotografías de cara a la galería”. “Basta ya de hipocresía institucional: si de verdad se valora el trabajo de estos profesionales, ha llegado el momento de demostrarlo con hechos y no con aplausos vacíos”.

La plantilla lleva años pidiendo ayuda para afrontar su principal problema: la fuga de compañeros que ven Aranda como un destino de paso. De hecho, en los últimos 20 años, el 75% de la plantilla ha dejado la comisaría ribereña buscando mejores condiciones laborales.

En el Ayuntamiento, lamentan, el silencio “es absoluto”. “A pesar del esfuerzo y dedicación que los agentes demuestran diariamente en el cumplimiento de su labor, el Ayuntamiento no ha mostrado ninguna intención de mejorar las condiciones laborales de la plantilla, ni siquiera de dar ningún tipo de respuesta a las demandas planteadas en diversas ocasiones”, lamentan.

Medalla de Oro al Mérito

Este silencio institucional, insisten, contrasta con las felicitaciones recibidas por parte de la Subdelegación de Gobierno y de la Junta de Castilla y León (JCyL), que han reconocido públicamente el compromiso, profesionalidad y esfuerzo de los agentes locales en la realización de su trabajo, llegando a entregar a esta policía la Medalla de Oro al Mérito Policial de Castilla y León. “El desinterés y la falta de implicación por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero es una muestra clara de desprecio hacia los profesionales de la Policía Local, que cada día arriesgan su seguridad para velar por la tranquilidad de la ciudadanía”.

El sindicato advierte: los agentes se sienten “abandonados y menospreciados” por la institución municipal. “Desde el Sindicato UGT, reiteramos nuestra petición para que, de una vez por todas, el Ayuntamiento de Aranda de Duero deje de dar largas y actúe con la responsabilidad y el respeto que la situación merece”.

Desde el Consistorio, el concejal del área, Juan Manuel Martín Abad, insiste en que la solución pasa inexorablemente por la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). “Como se les ha transmitido en distintas reuniones y mesas de negociación, la RPT mejorará las condiciones laborales para todo el personal y en todos los departamentos”.

A día de hoy, la comisaría funciona, como el resto de trabajadores municipales, con la RPT del año 2012. El problema principal es que no valora conceptos como la peligrosidad, la nocturnidad, la repercusión, la penosidad y otros factores inherentes al trabajo policial.