Accidente en una bodega de Castrillo de la Vega

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Accidente laboral en Castrillo de la Vega. Según informa el Servicio de Emergencias, esta tarde a las 16.15 horas una bodega solicitaba asistencia para un varón de 43 años que ha quedado inconsciente tras caer dentro de un depósito de uvas mientras realizaban una operación de descube.

La bodega se encuentra situada en la carretera N-122, en la travesía de la localidad. Al no poder ser rescatado por el personal de la bodega, hasta allí se desplazaron los bomberos de Aranda así como la Guardia Civil de Burgos y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, en la que ha sido trasladado al hospital de Aranda. Dado su estado, ha sido derivado, también en otra UVI móvil, al hospital de Burgos.