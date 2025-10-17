Llega el Festival Internacional de Cine de Aranda (FCIA 2025): fechas, programación y grandes invitados

El director del Festival Internacional de Cine de Aranda con el concejal de CulturaLoreto Velázquez

Es una de las iniciativas culturales más esperadas del otoño en la Ribera del Duero. El Festival Internacional de Cine (FCIA) vuelve a Aranda, y, en su tercera edición, subirá el telón el lunes, 20 de octubre, con un programa cargado de calidad, que se prolongará hasta el día 24.

Sobre la mesa, 35 cortometrajes finales -de los 800 recibidos-, nacionales e internacionales, y un programa que, como novedad, se completa con actividades formativas. “El nivel es altísimo”, asegura el director de la Asociación cultural El Mostacho, Antonio García Castro, quien ha presentado la programación con el concejal de Cultura del Ayuntamiento, José Antonio Fuertes, como patrocinador.

La entrada para cada una de las cinco sesiones tendrá un precio simbólico de 3 euros. En cada sesión, se proyectarán de 6 a 8 cortos, que no están divididos por temáticas.

Alfombra roja

El sábado, día 25, el festival se traslada al Centro Cultural Caja de Burgos, donde la jornada comenzará a las 12.00 horas, con una mesa redonda, abierta, sobre la formación continua en el sector audiovisual. A las 13:00 horas, se producirá el encuentro con los invitados y premiados de esta edición, en una sesión de networking, para fomentar sinergias profesionales.

A las 19.30 horas, llegará el momento estelar: la alfombra roja. Entre los asistentes, se espera la visita de figuras del panorama artístico nacional, como Eva Soriano, Vanesa Romero, Carlos Scholz, Mamen García, Marilia, Daniel Ibáñez, Jorge Bedoya, Marina Ortiz, Bianca Kovacs, David Mora o Eduardo Rosa, entre otros.

Las entradas para la clausura tienen un precio de 8 euros y pueden adquirirse en el Centro Cultural Caja de Burgos (de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas), o a través de la plataforma Teleentradas.

El festival ha incorporado este año novedades de interés como el primer largometraje que proyectó la semana pasada y una oferta formativa que cuenta con el respaldo de la Escuela de Cine de Cataluña (ESCAC). De cara al futuro, la organización proyecta un minifestival educativo, en colaboración con centros escolares de la zona. El programa al completo está ya en la página oficial de fciafest.