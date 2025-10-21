Aranda rinde homenaje a los mayores centenarios

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Diez arandinos que ya han cumplido 100 años de edad recibirán este jueves, 23 de octubre, a las 12.00 horas, un homenaje en el salón de plenos del Ayuntamiento. Se trata de un evento organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Participación Ciudadana y Barrios, dentro de la celebración de la Semana de Personas de Edad. “Estas personas centenarias son testimonio vivo de la historia, del esfuerzo colectivo y de los valores que han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad actual”, agradece el concejal responsable del área de Servicios Sociales, Andrés Gonzalo.

El acto estará amenizado por el acordeonista Gregorio Langa.

Junto a los talleres organizados dentro de esta semana dedicada a los mayores, que han colgado ya el cartel de ‘completos’, destaca la charla que impartirá Elisabeth Justicia sobre ‘La vejez según Dominga. Un abordaje gráfico’, el mismo jueves, día 23, a las 19.00 horas, en el espacio Ibercaja. “Dominga es la abuela más tierna, gamberra y viral del mundo digital. Una señora, con todas sus letras, que no se corta ni un pelo y que, con su ingenio y filosofía vital, reflexiona sobre la soledad no deseada, los miedos o el inexorable paso del tiempo”, anima la creadora de estas viñetas reivindicativas.

En su opinión, "madres, abuelas, vecinas, tías, hermanas, amigas, compañeras; somos las heroínas que el mundo no ha reconocido, pero siempre ha necesitado”.