El parricida de Aranda confiesa el crimen y busca reducir la condena

Publicado por L. V. Burgos Creado: Actualizado:

Antolín González, el joven arandino detenido por matar con un cuchillo a su padre tras una discusión en la nave del negocio familiar Aceitunas González en Aranda de Duero el pasado mes de julio, ha confesado delante del juez que fue el autor del crimen y llevó a los agentes de la Policía Nacional de Aranda.

La confesión la hizo el pasado lunes en los juzgados de Aranda de Duero delante de la titular del Juzgado de Instrucción nº2 de la capital de la Ribera, a instancias de la Policía, y por recomendación de su abogado, José Luis Vegas González, con despacho en Madrid y especializado en Derecho Penal. Fue el mismo letrado el que confirmó a la puerta del juzgado que el joven había confesado el crimen ante la magistrada.

En esa misma declaración ante la jueza, el joven, que está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde tres después de su detención -fue arrestado el mismo día de los hechos-, mostró su arrepentimiento por lo sucedido. La defensa buscará llegar a un acuerdo que permita reducir la condena. Indicaba a este periódico que el joven está «bajo de ánimo pero con ganas de afrontar lo que venga».

En su relato de los hechos de la fatídica tarde del 5 de julio pasado, el joven indicó que simplemente había acudido a la nave industrial ubicada en la calle Carrequemada. Al llegar a los almacenes de la empresa, siempre según su versión, lo que comenzó como una conversación derivó en una discusión que fue subiendo de tono.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la relación entre el padre, que se acababa de divorciar reciente de la madre, y el hijo no eran buenas. También según su versión, el joven contó a la jueza que su padre le amenazó con un cuchillo, por lo que se acabó produciendo un forcejeo entre los dos, lo que derivó en la agresión mortal del hijo al padre.

Tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Aranda de Duero, el joven de 23 años acudió con los agentes de la Policía Nacional y con la comitiva judicial al lugar que dijo arrojó el arma homicida, así como una mochila. Una zona cercana al río Bañuelos.

La búsqueda de los agentes por la zona señalada por el joven dio sus frutos en parte, ya que los policías encontraron una mochila con ropa, pero lo que no hallaron fue el cuchillo con el que mató a su padre.

Según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos, tras la agresión mortal, el joven se cambio de ropa y la metió en la mochila que hallaron los agentes en una zona de maleza junto al río Bañuelos. Según las fuentes consultadas por este periódico, el hallazgo del arma homicida en este caso no es fundamental después de la confesión del crimen. No obstante, según ha podido saber este periódico, agentes de la Comisaría de Aranda sigue realizando búsquedas por la zona en la que el joven tiró el cuchillo.

La familia Antolín es muy conocida en la capital ribereña por el negocio de aceitunas y encurtidos artesanos y las dos tiendas que tienen en Aranda. El joven además había sido una promesa del automovilismo, una afición que tuvo que dejar por falta de patrocinadores y de financiación al no poder afrontar el sobrecoste que suponía subir de categoría profesional. Desde entonces el joven ayudaba en la tienda familiar. Según fuentes cercanas a la familia, la relación entre los padres, que se habían separado, era muy mala. Había varios procedimientos penales, pero al menos en la época posterior al divorcio no hubo nunca una sentencia firme. La relación tampoco era nada buena entre el padre y el hijo.

Tras la comparecencia ante la juez y la posterior reconstrucción de los hechos en la nave de la carretera BU-925, la madre enviaba a través de las redes sociales un mensaje de agradecimiento especialmente dirigido al medio centenar de personas que se concentraron a las puertas del juzgado en apoyo del detenido. ‘Gracias de corazón por todo vuestro apoyo y cariño durante estos días’. ‘Vuestra cercanía y ánima han significado mucho para nosotros’.