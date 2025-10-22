Intento de robo con butrón en el polígono Allendeduero de Aranda

Imagen del butrón que han hecho los ladrones en el intento de roboPolicía Nacional

Alerta en el polígono arandino Allendeduero. Unos ladrones han intentado acceder por el método del butrón en la nave de Siro Vázquez, una empresa especializada en la venta al por mayor de material de saneamiento, calefacción, revestimientos cerámicos así como mobiliario de cocinas, baño y electrodomésticos.

Según confirma Policía Nacional, los ladrones han robado primero una furgoneta de la empresa Plantas Nuñez, que estaba aparcada en la calle y que ha aparecido esta mañana abandonada en la Avenida de Portugal, número 82, muy cerca de la nave de Siro Vázquez, donde también han encontrado un intento de butrón en una de las paredes laterales. Afortunadamente los ladrones no han conseguido su objetivo.

La investigación está abierta y hay además cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los responsables.