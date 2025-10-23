El secreto de Guadalupe y Laureano. Cien años cumplidos y 71 de casados. “Han comido siempre del campo”

Homenaje a los vecinos de Aranda más longevosLoreto Velázquez

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Pónganse en situación: 100 años cumplidos y 71 de matrimonio. Es el caso de Guadalupe Cuevas Cuesta y Laureano Llano Martín, una pareja de centenarios que nació en Santa María del Mercadillo y que hoy ha sido homenajeada en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, donde vive actualmente en la residencia Sagrada Familia. “Salvo mi padre, por cataratas, nunca han entrado en un hospital”, destacan orgullosas sus dos hijas.

Ellas lo tienen claro: la longevidad de sus progenitores se debe a la genética y a una alimentación marcada por la vida de campo. “Han comido siempre del campo, muy sano y todo lo hacían ellos”, detallan, con el recuerdo puesto en legumbres, cocidos y sopas de ajo. “Mi padre era conserje en el antiguo colegio Belén, de Aranda, y mi madre siempre fue muy activa. Llevaba las cuentas, trabajaba en las plantas de la fresa como agricultora por cuenta ajena, cuidaba de su casa y de sus cuatro hijos, y también de la de sus hermanos, y además tenía cerdos, ovejas... Ha sido muy trabajadora”, destacan.

Junto a Guadalupe y Laureano, el Ayuntamiento ha rendido tributo a otras ocho personas que pueden presumir de haber vivido un siglo de vida (o más): Urbana Alcalde Cornejo, Margarita Bartolomésanz Guijarro, Higinia López Cuesta, Pilar Martínez Cebreco, Matilde Molinero Peñalba, Basilio Ordóñez Ferrer, Isabel San José Hurtado e Irene Mambrilla Peñalba, la más longeva, con 107 años. “Ha sido una buena hermana y buena tía. Cuidó de todos”, agradecen sus familiares. Irene nació en Castrillo de la Vega un 2 de diciembre de 1923. A los 16 años se trasladó a Madrid a trabajar como interna y allí estuvo hasta su jubilación, cuando regresó de nuevo a su pueblo.

“Cosía pantalones”

En el corrillo de homenajeados llama la atención Urbana Alcalde Cornejo, una mujer que, desde luego, no aparenta sus 103 años. No solo canta, también lo hace bien. “Estuve catorce años en el coro de la Vera Cruz, me sé muchísimas canciones”, presume. Viuda desde hace 18 años, esta ama de casa, “que cosía pantalones”, vive en Aranda desde hace más de 60 años. Hoy la cuidan sus dos hijos, tres nietos y seis biznietos.

Diez nombres con vidas intensas y duras en muchos momentos. Margarita Bartolomésanz, natural de Adrada de Haza, compaginaba la crianza de cuatro hijos con el campo y el ganado. De padres carreteros, ayudaba a arreglar las ruedas y ha sido un ejemplo de superación. “Es una todoterreno”, subraya uno de sus nietos.

Pilar Martínez Cebrecos es también un buen ejemplo de fortaleza. Nació en Aranda el 12 de octubre de 1924 y, tras quedar viuda a los 38 años, sacó adelante sola a sus cinco hijos, a los que se conoce por el apodo de ‘los galena’. “Se ha dedicado toda su vida a trabajar y cuidar de los suyos”, admiran.

Matilde Molinero Peñalba, a sus 101 años, ha dejado ya una huella importante. “Ha sido ama de casa y se encargada de cuidar de sus nueve hermanos pequeños. Le tocó pasar mucho”, aseguran sus familiares directos: dos hijos, cuatro nietos y seis biznietos.

En este grupo selecto de la experiencia solo encontramos dos hombres: Laureano y Basilio Ordóñez Ferrer. Aunque nació en Palencia el 15 de agosto de 1921, hace 104 años, Basilio ha vivido en Aranda desde que tenía 26, donde ha ejercido de pediatra. “Fue mi pediatra”, destaca el concejal de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Andrés Gonzalo, que ejerció de anfitrión.

Según explica el concejal, en Aranda de Duero, a día de hoy, hay censadas 19 personas que han superado los 100 años.