Fuentenebro pide ayuda para construir un Centro de Día para personas mayores

Abrir un nuevo Centro de Día para personas mayores en Fuentenebro. Es el ambicioso reto que plantea el proyecto ‘Envejecer en el pueblo’, una iniciativa impulsada en mayo por cinco vecinas, Pilar, Ángela, Carmen, Fátima y Alicia, que cuenta ya con el apoyo del Ayuntamiento y de la siempre activa asociación Amigos del Alforjillas. “Necesitamos toda la ayuda posible porque hace mucha falta”, implora una de sus promotoras, Alicia Robles.

Y es que, a día de hoy, “no hay nada”, solo un centro de jubilados donde las personas mayores dan gimnasia y pueden acudir al podólogo. “Este centro sería más completo, con servicio de comida, fisioterapeuta y un espacio donde estar y disfrutar de actividades y de ocio”, defiende.

Por el momento, están barajando las ubicaciones factibles para evitar el coste de una construcción nueva. “Calculamos que necesitaremos unos 200.000 euros”, asegura, convencida de que, si hay voluntad, se podría desarrollar en un plazo de tres años. “Para financiarlo, no descartamos abrir un Crowdfunding”.

El centro, de carácter privado, necesitaría, para ser viable, un mínimo de 20 plazas. “Es un centro para Fuentenebro y todos los pueblos de alrededor”, señala, con la mirada puesta especialmente en Aldehorno y Aldeanueva, con los que ya colaboran realizando actividades “y están igual de interesados”. “Habrá que organizar algún tipo de transporte para facilitar los traslados”.

Desde su puesta en marcha, en mayo, el proyecto ‘Envejecer en el pueblo’ ha organizado actividades como clases de zumba o formaciones de móvil e Internet durante el verano. “En Aldehorno hemos desarrollado cursos de primeros auxilios y de cómo reaccionar ante un accidente, y después, Cruz Roja estuvo explicando el servicio de Teleasistencia”, detalla.

Fundación López Rumayor

El proyecto suma ahora además un importante apoyo, el de la Fundación López Rumayor, una organización filantrópica sin ánimo de lucro fundada por Ramón López Rumayor, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente aquellas en situación de dependencia o vulnerabilidad, mediante la asistencia, la educación y la cultura. “Vamos a firmar un convenio y será una ayuda económica”, agradece la portavoz, Alicia Robles.

En la primera reunión, ambas entidades coincidieron en la importancia de apostar por este proyecto pionero, que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores para que no se vean obligadas a abandonar el entorno rural y sus casas.

A este respecto, el presidente de la Fundación López Rumayor, Florencio Martín, subrayó la necesidad de crear servicios integrados y flexibles que respondan directamente a las necesidades de la gente, aprovechando la capacidad de autogestión de las comunidades locales. “Lo que buscamos es desarrollar servicios que permitan una vida plena y de calidad en la tercera edad”, coincide Alicia Robles, decidida a llamar también a otras puertas, como la Asociación ADRI Ribera, la Diputación de Burgos y la propia Junta de Castilla y León.

La apertura de este centro no es un capricho. “Lo primero que hicimos es un informe para ver las necesidades reales, y una amplia mayoría coincidía: lo que necesitan es un espacio donde estar, con servicios que les faciliten su día a día”, termina, al recordar que Fuentenebro no es una excepción. En los municipios rurales de Castilla y León, la edad media alcanza los 55 años, superando en 13 años a las áreas periurbanas.