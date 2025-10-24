La Casa de Cultura de Aranda revive el rompedor espíritu creativo de A Ua Crag

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sincero homenaje. Aranda de Duero rinde tributo a una de las grandes inspiraciones artísticas de la capital ribereña en los años 80 y 90: A Ua Crag. Hasta el 10 de enero, la Casa de Cultura recopila, en dos salas, la esencia de esta asociación que revolucionó la forma de pensar. Entre sus eventos más importantes destacan las dos exposiciones retrospectivas realizadas en el Museo Patio Herreriano de Valladolid (‘Agua crujiente’, 2005) y en el MUSAC de León (‘Fondo A Ua Crag al muro’, 2014).

Doce obras

La muestra arandina celebra, así, el 40 aniversario de una asociación que estuvo activa durante 11 intensos años, hasta que se disolvió en 1996. El recorrido reta al espectador con doce obras significativas de Javier Ayarza, Rufo Criado, Ricardo Ferrero, Rafael Lamata Cotanda, Alejandro Martínez Parra, Jesús Max, Miquel Cid, Pepe Ortega, Clemente Rodero, Néstor Sanmiguel y Julián Valle, además de la aportación imprescindible de Ramón Valladolid.

Según explica Julián Valle, la complejidad de la organización llegó, sobre todo, con la sala anexa, donde se documenta con publicaciones, carteles, vídeos y fotografías, un resumen de todas las actividades realizadas por A Ua Crag.

Pese al paso de los años, para el alcalde este grupo de artistas son todavía una inspiración para los jóvenes. “Esto es castellanismo joven, porque sois un claro referente para la juventud”, agradece Antonio Linaje.

Dos actividades complementarias

La exposición se completa con dos actividades: la conferencia Amaren Beroa, que protagonizará el exdirector del museo Artium de Vitoria, Daniel Castillejo, el 13 de noviembre, y la mesa redonda ‘Caudal y sentimiento’, que tendrá lugar el 18 de diciembre, con el artista y periodista José Ignacio Gil de la Puente.