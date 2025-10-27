Día de Todos los Santos. Horario y paradas del autobús gratuito en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Aranda activará los días 31 de octubre y 1 de noviembre un servicio de autobús gratuito.

La salida partirá de la plaza Virgencilla. El 31 de octubre, el servicio funcionará de 15.00 a 19.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos. El 1 de noviembre el horario se amplía y estará operativo desde las 9.30 horas a las 19.00 horas, con la misma frecuencia entre viajes de media hora.