Actores y actrices de renombre para una gala de cine cargada de talento. Todas las fotos de FCIA25
El Festival Internacional de Cine de Aranda se consolida como referente en su tercera edición
Tras cuatro tardes intensas de proyecciones, el Festival de Cine Internacional de Aranda FCIA25 ha entregado sus premios y lo ha hecho de la mano de actrices y actores como Eva Soriano, Mamen García, Vanesa Romero, Carlos Scholtz y Miguel Ángel Olivares, entre otros rostros conocidos del panorama audiovisual.
El galardón a Mejor Cortometraje fue para Piedra, papel o tijera, mientras que el premio a Mejor Cortometraje Internacional recayó en Après l’incendie. El Premio OffEscac a la Mejor Dirección destacó la calidad de Miguel Ángel Olivares por Piedra, papel o tijera.
Ribera
“El festival es apolítico: es cultura, es cine y es para todos”
Loreto Velázquez
Mamen García obtuvo el reconocimiento a Mejor Actriz, y Omar Banana, quien no pudo asistir pero envió un vídeo de agradecimiento, fue distinguido como Mejor Actor. El galardón a Mejor Corto LGTBIQ+ se lo llevó Cólera, mientras que Otro tono de azul se alzó con el premio a Mejor Cortometraje Documental. Por su parte, Vanesa Romero recibió el reconocimiento a Mejor Guión por Sexo a los 70, obra que también obtuvo el Premio del Público.
Más premios. Carlos Scholtz fue nombrado Mejor Actor del Año, y Lara Palma, Mejor Creadora de Contenido. Los Premios Emergentes ensalzaron a Eduardo Rosa y Bianka Kovacs, mientras que DYP Comunicación fue reconocida por su Trayectoria en Comunicación y Protocolo. El Premio a la Trayectoria recayó en Daniel Ibáñez, y el Premio Talento Burgalés fue para Saúl González Abejón. Finalmente, se otorgó una Mención Especial a 893 kilómetros, de Irene Rojo.
La gala, presentada por Javier Muga y Aridia Lavín, estuvo cargada de humor, emoción y talento. El broche musical lo puso el pianista Jorge Bedoya, un músico tan prestigioso como versátil, que ha actuado en numerosos escenarios nacionales e internacionales y colabora habitualmente en proyectos que fusionan música, cine y arte contemporáneo.
El presidente del festival, Antonio García-Castro, reafirma el compromiso del FCIA con la cultura, el talento emergente y la proyección internacional de Aranda “como ciudad abierta al arte y al cine”.
El festival ha contado con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Aranda de Duero, y con el respaldo de entidades y marcas que han hecho posible esta edición: el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Vitaldent, Afinado, Burgocar, Cervezas Victoria, Kaotiko, Pascual y OffEscac.