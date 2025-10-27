Actores y actrices de renombre para una gala de cine cargada de talento. Todas las fotos de FCIA25

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras cuatro tardes intensas de proyecciones, el Festival de Cine Internacional de Aranda FCIA25 ha entregado sus premios y lo ha hecho de la mano de actrices y actores como Eva Soriano, Mamen García, Vanesa Romero, Carlos Scholtz y Miguel Ángel Olivares, entre otros rostros conocidos del panorama audiovisual.

El galardón a Mejor Cortometraje fue para Piedra, papel o tijera, mientras que el premio a Mejor Cortometraje Internacional recayó en Après l’incendie. El Premio OffEscac a la Mejor Dirección destacó la calidad de Miguel Ángel Olivares por Piedra, papel o tijera.

Mamen García obtuvo el reconocimiento a Mejor Actriz, y Omar Banana, quien no pudo asistir pero envió un vídeo de agradecimiento, fue distinguido como Mejor Actor. El galardón a Mejor Corto LGTBIQ+ se lo llevó Cólera, mientras que Otro tono de azul se alzó con el premio a Mejor Cortometraje Documental. Por su parte, Vanesa Romero recibió el reconocimiento a Mejor Guión por Sexo a los 70, obra que también obtuvo el Premio del Público.

Más premios. Carlos Scholtz fue nombrado Mejor Actor del Año, y Lara Palma, Mejor Creadora de Contenido. Los Premios Emergentes ensalzaron a Eduardo Rosa y Bianka Kovacs, mientras que DYP Comunicación fue reconocida por su Trayectoria en Comunicación y Protocolo. El Premio a la Trayectoria recayó en Daniel Ibáñez, y el Premio Talento Burgalés fue para Saúl González Abejón. Finalmente, se otorgó una Mención Especial a 893 kilómetros, de Irene Rojo.

Festival Internacional de Cine de ArandaFCIA25

La gala, presentada por Javier Muga y Aridia Lavín, estuvo cargada de humor, emoción y talento. El broche musical lo puso el pianista Jorge Bedoya, un músico tan prestigioso como versátil, que ha actuado en numerosos escenarios nacionales e internacionales y colabora habitualmente en proyectos que fusionan música, cine y arte contemporáneo.

El presidente del festival, Antonio García-Castro, reafirma el compromiso del FCIA con la cultura, el talento emergente y la proyección internacional de Aranda “como ciudad abierta al arte y al cine”.

El festival ha contado con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Aranda de Duero, y con el respaldo de entidades y marcas que han hecho posible esta edición: el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Vitaldent, Afinado, Burgocar, Cervezas Victoria, Kaotiko, Pascual y OffEscac.