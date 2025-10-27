Ecosteel Solutions renuncia al cierre en Aranda y retoma la actividad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Grandes noticias. Ecosteel Solutions, antigua fábrica Todoaceros, ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores que pone fin al expediente de cierre de actividad que había presentado el pasado mes de agosto. Finalmente, el expediente de regulación solo afectará a 7 de los 24 trabajadores y la actividad se retornará, de forma paulatina, el próximo mes de noviembre.

El acuerdo contempla diversas medidas alternativas y mejoras al objeto de minorar las repercusiones que han supuesto las extinciones de contratos de trabajo.

Según explican desde la compañía del grupo Network Steel Resources este prometedor desenlace ha sido posible gracias al diálogo, la responsabilidad y la actitud constructiva de las partes implicadas. “Es importante que trabajemos unidos, sumando esfuerzos y capacidades para afrontar con éxito esta nueva etapa. La colaboración y el compromiso de cada persona serán clave para superar los retos que tenemos por delante y consolidar el futuro de Ecosteel Solutions”, animan.

El grupo del metal apuesta así por la continuidad de una fábrica que comenzó a funcionar en Aranda de Duero en el año 2019 y confía en que las nuevas medidas arancelarias anunciadas por la Unión Europea a inicios de octubre “se hagan realidad y permitan proteger la producción local frente a importaciones que han desestabilizado el mercado en los últimos años”. “Iniciamos esta nueva etapa con el firme compromiso con la calidad, la innovación y el empleo local”.

La empres agradece a toda la plantilla su esfuerzo, comprensión y profesionalidad durante este periodo de incertidumbre. “La actitud y dedicación de los trabajadores han sido esenciales para llegar hasta aquí”.