Fetén Fetén y 5.400 euros en premios. Llegan las III Jornadas prácticas ‘Música tradicional & Música actual’

Alberto de la Calle junto al concejal José Antonio Fuertes, el alcalde de Aranda y el musicólogo Javier Cebas GañánAyuntamiento de Aranda

La Fundación Lola Pérez Rivera, en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda, organizará los días 7 y 8 de noviembre en el auditorio Ibercaja de esta localidad las III Jornadas Prácticas de su Ciclo ‘Música Tradicional & Música Actual´.

Bajo el título ’Bailes y danzas tradicionales: fuente viva de nuevas creaciones´, las jornadas se centrarán en explorar el valor musical, cultural y creativo de la música tradicional, especialmente de aquella concebida para acompañar el movimiento del cuerpo y la celebración colectiva.

Están dirigidas exclusivamente a músicos, investigadores y profesionales del sector y se estructuran en diferentes sesiones teóricas y prácticas, en las que se abordarán las formas, ritmos, estructuras y funciones de la danza dentro del contexto festivo y comunitario.

También se analizará cómo estas músicas han servido, y continúan sirviendo, como fuente de inspiración y herramienta compositiva en la creación de nuevos géneros y estilos contemporáneos.

Para ello, las sesiones contarán con la intervención de destacados ponentes como la etnomusicóloga Julia Andrés Oliveira, la exbailarina Rocío Martín Lindo, el director de Orquesta y Coro Javier Castro Villamor y el músico Nacho Prado Echevarrieta, integrante del grupo El Nido.

También participarán el director del grupo folkórico Surco, Cefe Torres García, y la alumna del COSCYL Carmen Teresa García Arroyo, quien presentará ‘Folkloreando´, el proyecto por el que ha obtenido la II Beca de Investigación Lola Pérez Rivera que convoca la Fundación.

Concierto abierto al público

El programa de las jornadas incluye asimismo la ponencia ’Y España empezó a agarrarse. Acordeones, bailes arrimados y otros insólitos instrumentos’, protagonizada por los músicos Diego Galaz y Jorge Arribas, miembros del dúo Fetén Fetén, quienes además ofrecerán el 7 de noviembre un concierto como cierre de ese primer día de trabajo.

Como ya ocurrió en la edición anterior, estas jornadas concluirán con el concierto de los finalistas del II Concurso de Composición ‘Música Tradicional para Nuevas Músicas', convocado también por la Fundación en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, con el objetivo difundir y poner en valor la música tradicional como fuente de inspiración entre los músicos actuales. Los aspirantes deberán crear una composición original e inédita basada en un tema tradicional, que en esta II edición es la tonada ‘Mira que te mira el pueblo', que se encuentra en Cancionero Popular de Aranda de Duero, Javier Cebas Gañán y de la propia Lola Pérez Rivera.

El concurso cuenta con una dotación de 5.400 euros en premios. Los finalistas que participarán en el concierto serán elegidos por el jurado y también por votación popular, que puede realizarse hasta el 3 de noviembre a través de la web de la Fundación.

Invitaciones

Tanto este concierto como el de Fetén Fetén serán abiertos al público con invitación, que pueden recogerse desde mañana miércoles, 29 de octubre, en la Casa de Cultura de Aranda donde está previsto que se celebren.

El plazo de inscripción para asistir a las jornadas permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre y cuentan también con la colaboración de la Bodega Tierra Aranda y de la Peña El Chilindrón.

Como novedad, los inscritos podrán disfrutar en la mañana del domingo 9 de noviembre de una visita gratuita a las bodegas subterráneas de Aranda.

Fundación Lola Pérez Rivera

Creada en febrero de 2023, la Fundación Lola Pérez Rivera es una fundación privada sin ánimo de lucro cuyos objetivos son difundir el legado de la arandina Lola Pérez Rivera, una de las expertas más reputadas en el estudio de la música tradicional de Castilla y León, y recuperar el acervo musical de la Comunidad a través de la realización de diferentes actividades de difusión, investigación y puesta en valor de la música popular.