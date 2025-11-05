Así evoluciona la obra en fotos (y así será) el nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con la obra muy adelantada, Aranda de Duero se prepara para inaugurar, a mediados de 2027, el nuevo hospital; un proyecto ambicioso que ganará en espacio y servicios. “Es una muestra de presente y futuro. No es solamente un edificio moderno. Es una apuesta por la salud, la accesibilidad y la calidad”, destaca el gerente del hospital Santos Reyes, Avelino Rodríguez Pérez.

Novedades

Entre las novedades, concreta, el futuro hospital contará con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para los pacientes más críticos, así como un bloque obstétrico con atención integral, “garantizando partos seguros y humanizados”; amplios hospitales de día, pediátrico y médico-oncohematológico.

La ampliación del bloque quirúrgico, con un área de cirugía mayor ambulatoria, “permitirá que muchos de nuestros pacientes puedan regresar a sus casas el mismo día de sus intervenciones”. Además, continúa, habrá nuevas consultas externas y gabinetes de exploración, incorporando especialidades como neumología, urología y alergología. Urgencias duplicará sus puestos, mejorando su capacidad de respuesta, y el número de camas de hospitalización crecerá de las 127 actuales a 144.

Un 425% más de espacio

El espacio dejará de ser un problema, con casi 100.000 m² de parcela y una construcción que supera los 45.000 m². Nada que ver con los 11.361 m² actuales del Santos Reyes. El diseño se organiza en torno a un bulevar central acristalado e incluye cinco bloques asistenciales, patios interiores ajardinados, un helipuerto y zonas verdes.

Habrá cuatro accesos diferenciados, uno de ellos exclusivo para peatones, y cada uno contará con su propio aparcamiento, sumando entre todos 326 plazas.

En detalle, en la planta baja se ubicarán las Urgencias, Diagnóstico por Imagen, el Hospital de Día, Diálisis, Extracciones y Rehabilitación, Admisión, Documentación Clínica, el área de Docencia e Investigación, además de parte de las consultas externas, el servicio de Farmacia, lencería y vestuarios, así como la cafetería, que tendrá zonas diferenciadas para usuarios y trabajadores.

La primera planta contará con la zona de Dirección y Gestión, el resto de las consultas externas y los gabinetes de exploración, que se incrementarán de 12 a 25; los laboratorios, la UCI y el Bloque Obstétrico, que se emplazará junto a la Unidad de Hospitalización Materno Infantil y los laboratorios. Esta planta también tendrá el Bloque Quirúrgico, con cinco quirófanos (dos más que en el Santos Reyes), el hospital de día quirúrgico, con una zona de Reanimación Postanestésica que aumenta de 3 a 9 boxes; las endoscopias y la esterilización. El proyecto se completa con las habitaciones para personal de guardia y el servicio de Salud Laboral. Las dos últimas plantas se reservarán a la hospitalización de pacientes.

Según explica el gerente, este hospital ha sido concebido para ofrecer espacios amplios, luminosos y confortables, con áreas de descanso interiores y exteriores. “La humanización no es un concepto intangible, es crear entornos que favorezcan la recuperación y el bienestar de nuestros pacientes”, subraya, sin olvidar la eficiencia energética, que reducirá la huella ambiental, asegurando un uso responsable de los recursos. “En definitiva, un hospital que será referencia en la Ribera del Duero y en Castilla y León, que nace con un objetivo: dar la mejor atención a nuestros ciudadanos”.

Como ejemplo de la apuesta medioambiental, el nuevo hospital instalará 897 paneles de energía solar fotovoltaica, con más de 300 kW instalados, es decir, el triple de lo exigido por la normativa. Además, se reducirán los caudales de los aparatos sanitarios para favorecer el ahorro en el consumo de agua, así como las necesidades de riego en las zonas ajardinadas de la parcela y el edificio. “En definitiva, un hospital que será referencia en la Ribera del Duero y en Castilla y León, que nace con un objetivo: dar la mejor atención a nuestros ciudadanos”.

La visita contó con la asistencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Sanidad; el presidente de la Diputación de Burgos; el delegado territorial; el alcalde de Aranda, así como representantes de la empresa contratista y la dirección facultativa; equipo directivo del Hospital de los Santos Reyes.