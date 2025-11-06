Vuelven los Arandabonos y lo hacen con 5 novedades de peso

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Vuelven los Arandabonos, y lo hace con novedades de interés, empezando por la organización, que este año el Ayuntamiento delega en gran parte en la Asociación de Comerciantes ACOA, que se hará cargo de la distribución y de los trámites de adhesión de los establecimientos que deseen participar.

Sobre la mesa, 13.175 bonos que se podrán adquirir desde el 25 de noviembre y que, por primera vez, se abren a todos los ciudadanos, independientemente de que estén censados o no en Aranda. La campaña estará activa durante el mes de diciembre.

Cada uno de estos bonos, que buscan incentivar el comercio local, tendrá un valor de 10 euros, de los cuales el Ayuntamiento sufragará 4 euros (de un fondo de 70.000 euros) y el ciudadano, 6. La compra de estos bonos será digital (www.bonosconsumoaranda.com), salvo una reserva pensada para las personas que no se desenvuelvan en compras online, que estará disponible en la sede de la asociación ACOA, en la plaza de San Esteban.

A diferencia de otros años, solo se podrán utilizar en comercios; su uso no estará permitido en restaurantes ni bares, tampoco en servicios. “En una peluquería podrán comprar un champú o un secador, pero no se podrá aplicar a servicios de tratamientos o peinados”, detalla desde ACOA, Olga Rojo, al recordar que pueden participar todos los comercios, pertenezcan o no a la asociación.

Los comerciantes que quieran sumarse a esta iniciativa se pueden inscribir ya de forma online. Todos los participantes lucirán el distintivo en sus escaparates. Además, para controlar que todo se desarrolle con normalidad, los compradores deberán presentar su DNI tanto en el momento de la adquisición del bono como en la compra.

Más novedades: cada ciudadano podrá conseguir un máximo de 10 bonos y solo se podrá gastar 5 por compra. Además, para conquistar a los jóvenes, se amplía a 16 años la edad mínima para comprar estos bonos. Un 40 % de descuento que, sin duda, ayudará a muchos a elegir en Aranda sus regalos de Navidad. “Tenemos que fomentar el comercio local”, aviva la responsable política del área, Amaya Sanz, al recordar que una de las grandes prioridades de su concejalía. Por su parte, el alcalde, Antonio Linaje, anima a formar parte de lo que considera un primer paso “hacia la ciudad que queremos”, “una ciudad viva”.