La Bulale & Lana Nova, ganadores del II Concurso de composición de la Fundación Lola Pérez Rivera

El dúo de folklore urbano La Bulale & Lana Nova, integrado por Marta Monreal y Juan Reguera, ha ganado el II Concurso de Composición ‘Música Tradicional para Nuevas Músicas’, que organiza la Fundación Lola Pérez Rivera en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, con el objetivo difundir y poner en valor la música tradicional como fuente de inspiración entre los músicos actuales.

La Bulale & Lana nova se alzaron así con el primer premio, dotado con 2.000 euros, con su composición ‘Mira que te mira’, basada en la canción popular ‘Mira que te mira el pueblo’, que los participantes de esta segunda edición del concurso debían utilizar como base para sus nuevas composiciones. Esta tonada está incluida en el ‘Cancionero Popular de Aranda de Duero’, obra de Javier Cebas Gañán y de la propia Lola Pérez Rivera.

El segundo clasificado, con 1.500 euros de premio, fue Alberto Abad González con su tema ‘El reloj’, mientras que Elena García Herrero, con la canción ‘Mira que te mira’, obtuvo el tercer puesto, dotado con 1.000 euros.

El palmarés se completó con Ana Gutiérrez García y su tema ‘Mira que te mira’, José Félix Esteban Iglesias, con ‘Mira que te mira el pueblo (Proyecto Perli)’, y Pedro Luis León García Sexto, autor de ‘Riau’, que se clasificaron en 4º, 5º y 6º lugar, respectivamente, obteniendo cada uno de ellos un premio de 300 euros.

La final del concurso acogió además un emocionante concierto en el que los finalistas interpretaron sus composiciones en directo ante el jurado y ante el numeroso público que abarrotó el auditorio.

El concurso se inició con la interpretación en directo de la versión original de la tonada ‘Mira que te mira el pueblo’ por parte del propio Javier Cebas Gañán, que sirvió para que el público conociera cómo aparece recogida esta canción en el cancionero y poder apreciar así las aportaciones realizadas por los finalistas. Como sorpresa, el concierto incluyó además una emotiva versión de la tonada compuesta e interpretada por las hijas de Lola Pérez Rivera, Lucía y Andrea de la Calle Rivera, acompañadas por Lara Arranz.

III Jornadas Prácticas

La final del II Concurso de Composición puso el broche de oro a las III Jornadas Prácticas ‘Bailes y danzas tradicionales: fuente viva de nuevas creaciones’, que reunieron durante dos días en el auditorio Ibercaja de esta localidad a cerca de un centenar de músicos, investigadores y profesionales del sector. “Estas sesiones tuvieron como finalidad analizar las formas, ritmos, estructuras y funciones de estas músicas dentro del contexto festivo y comunitario y cómo han servido, y continúan sirviendo, como fuente de inspiración y herramienta compositiva en la creación de nuevos géneros y estilos contemporáneos”, explican.

Fundación Lola Pérez Rivera

Creada en febrero de 2023, la Fundación Lola Pérez Rivera es una fundación privada sin ánimo de lucro cuyos objetivos son difundir el legado de la arandina Lola Pérez Rivera, una de las expertas más reputadas en el estudio de la música tradicional de Castilla y León, y recuperar el acervo musical de la Comunidad a través de la realización de diferentes actividades de difusión, investigación y puesta en valor de la música popular.