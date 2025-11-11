Policías en los colegios de Aranda contra el acoso escolar
La campaña #Noteloguardes está dirigida a escolares, profesores y familias
Con el objetivo de prevenir conductas de acoso y otras situaciones de riesgo entre los más jóvenes, la Policía Nacional de Aranda ha activado una nueva campaña dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos.
Bajo el lema #Noteloguardes, las actividades y charlas están dirigidas a las víctimas de acoso escolar, pero también a todos aquellos que tengan la capacidad de denunciar por ser testigos de este tipo de hechos así como profesores y familias.
Aunque se hace especial incidencia en esta problemática, se tratan también otros temas de actualidad, como el uso seguro de Internet y las redes sociales, la violencia de género y el consumo de drogas.
Por el momento, ya se han celebrado en el IES Juan Martín El Empecinado y en el IES Cardenal Sandoval y Rojas. Próximamente, y del mismo modo, se desarrollarán en los colegios Claret, Vera Cruz y Dominicas.
La iniciativa cuenta con la colaboración de los agentes destinados en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría local, que son los encargados de investigar las situaciones de acoso en las que se ven implicados menores de edad.