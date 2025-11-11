El Correo de Burgos

Policías en los colegios de Aranda contra el acoso escolar

La campaña #Noteloguardes está dirigida a escolares, profesores y familias

Imagen de uina de las charlas impartidas por la Policía Nacional en los colegios de Aranda

Imagen de uina de las charlas impartidas por la Policía Nacional en los colegios de ArandaPolicía Nacional

Publicado por
Loreto Velázquez
Aranda

Creado:

Actualizado:

Con el objetivo de prevenir conductas de acoso y otras situaciones de riesgo entre los más jóvenes, la Policía Nacional de Aranda ha activado una nueva campaña dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos.

Bajo el lema #Noteloguardes, las actividades y charlas están dirigidas a las víctimas de acoso escolar, pero también a todos aquellos que tengan la capacidad de denunciar por ser testigos de este tipo de hechos así como profesores y familias.

Aunque se hace especial incidencia en esta problemática, se tratan también otros temas de actualidad, como el uso seguro de Internet y las redes sociales, la violencia de género y el consumo de drogas.

Por el momento, ya se han celebrado en el IES Juan Martín El Empecinado y en el IES Cardenal Sandoval y Rojas. Próximamente, y del mismo modo, se desarrollarán en los colegios Claret, Vera Cruz y Dominicas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los agentes destinados en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría local, que son los encargados de investigar las situaciones de acoso en las que se ven implicados menores de edad.

tracking