Aranda de Duero se prepara para repartir suerte en el sorteo extraordinario de Navidad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ya se empiezan a ver las primeras colas, y no es para menos. Aranda de Duero se ha consolidado, a golpe de premios, como una ciudad fetiche para el sorteo extraordinario de Navidad y del Niño, con cuatro administraciones de lotería. “Ojalá repartamos de nuevo alegría”, confía Clemente Nebreda Rodrigo, el gerente de Loterías Mayte, una de las administraciones que más venden de Castilla y León.

En la retina de todos prevalecen intactos recuerdos como el segundo premio de El Niño de 2001, con 4.080 millones de las antiguas pesetas; los 170 millones de euros de 2002, y los felices 225 millones de 2012. Ese año, la peña El Chilindrón repartió el boleto entre sus peñistas y en el resto de peñas de la ciudad, por lo que la alegría llegó a muchas familias.

Nueva propiedad

Si Loterías Mayte cambió de manos en 2023, pasando a propiedad de dos familias de Burgos, los cambios llegan ahora a la administración hermana, la número 3. La familia Serrano se desliga así de un proyecto que remonta su historia al año 1981. La nueva propiedad —dos familias del norte— ha mantenido la plantilla y ha cubierto el puesto dejado por la antigua gerente, Mayte Serrano, con una nueva contratación. “Las ventas van a buen ritmo”, asegura la nueva directora, Marta Iglesia, con la esperanza de repartir algún premio importante. “Ojalá le toque a alguien que lo necesite y que sea muy repartido”, señala.

La pregunta ahora es: ¿qué números son los más demandados? Según explica el gerente de Loterías Mayte, con más de mil números a elegir, triunfan sobre todo las terminaciones impares, y especialmente, este año, los terminados en 25. “En 5 ya queda muy poquito”, asegura, con la mirada puesta ya en el gran sorteo del día 22 de diciembre. “Es uno de los mejores días del año; un día muy especial y de muchos nervios”, afirma.

Manías y supersticiones

Aunque los impares vuelan, luego hay manías y supersticiones que marcan muchas decisiones de compra. “Muchos quieren una fecha concreta: una boda, el nacimiento de un hijo...”, detalla, a sabiendas de que la lotería de Navidad, sobre todo, es una tradición que se comparte entre familia, amigos o compañeros de trabajo. “Trabajamos muy bien con agrupaciones, empresas y colectivos como equipos deportivos, asociaciones de pueblos o sociales”, afirma la gerente de esta administración, que ha cumplido ya 14 años.

En su caso, este año cuentan para el sorteo extraordinario de Navidad con mil números. “El más bajo es el 30, y el más alto, el 99998”, termina.

Número solidario por Corea de Huntington

Este año, además, la administración número 3 cumple con la tradición y pone a la venta un número solidario. Los beneficios que obtiene la administración de lotería de cada décimo —1 euro por décimo— se destinarán a la Asociación Corea de Huntington de Castilla y León (CyL), una enfermedad rara que mezcla tres terribles: ELA, Alzheimer y Parkinson. El número elegido para este año es el 90711. “Nos decantamos por esta asociación tras conocer el caso de una familia de Fuentespina, en la que la padecen siete de nueve hermanos. Hay que ayudar, y afortunadamente estamos en una tierra muy acostumbrada a ser solidaria. La gente se vuelca”, agradece.