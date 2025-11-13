La UBU analiza hoy la transición en Aranda de Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El historiador y político arandino, Máximo López Vilaboa ofrecerá esta tarde en la Universidad de Burgos la ponencia ‘El municipalismo democrático y los movimientos sociales urbanos’; una iniciativa enmarcada dentro del congreso internacional ‘La reconstrucción democrática en España. Historia de las ciudades medias en la Transición’.

Según explica López Vilaboa, la alcaldía de José Eugenio Romera (1970-1979) coincide en Aranda de Duero con un desarrollo urbanístico e industrial sin precedentes. “La capital de la Ribera es un ejemplo significativo de los cambios sociales acaecidos en ciudades de tamaño medio que no son capitales de provincia pero que aumentan su población al ser receptoras de mano de obra por la incipiente industrialización”.

Su conferencia hará hincapié en hitos como la huelga de Michelin de 1976, que duró tres meses, y las protestas ciudadanas para reivindicar el desvío de la Nacional I.

“En estos años cobran especial protagonismo las asociaciones de vecinos, que ejercen como portavoces de barrios de nueva creación que tienen grandes carencias”, señala a sabiendas de que muchas de tienen su origen en los movimientos obreros de las nuevas parroquias. “También es un período muy interesante al surgir asociaciones de muy diversa naturaleza que han protagonizado la vida cultural y social durante las décadas posteriores”.

La corporación municipal de este período estaba formada por una generación joven que no habían participado en la Guerra Civil y que se autodefinía como tecnócrata, en claro contraste con la inmediatamente anterior, presidida por Luis Mateos entre 1958 y 1970.

La ponencia abordará del mismo modo la campaña y celebración de las primeras elecciones de 1979 en la que concurrieron seis candidaturas, resultando elegido alcalde Ricardo García García-Ochoa. “A la vez que se organizan los partidos políticos, lo hacen los nuevos sindicatos, siendo interesante la participación de mujeres en la representación sindical de las industrias textiles”, subraya.