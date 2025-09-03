Las escuelas de Peñaranda cumplen 100 años. Del cierre por ruina en 1910 a un colegio con futuro

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las escuelas de Peñaranda están de enhorabuena, cumplen 100 años de una historia que ha marcado el devenir de uno de los pueblos más bonitos de la Ribera del Duero. Y es que, cuando en el año 1910 el inspector de zona del Ministerio de Instrucción Pública exigió al Ayuntamiento el cierre de la escuela de niñas, pocos podían imaginar el salto cualitativo que la nueva escuela iba a suponer en un pueblo en el que el 80% de los escolares terminaban el colegio sin saber leer, escribir o realizar cálculos básicos. Hoy, su realidad es bien distinta. “Trabajamos cada día para mejorar la calidad de la educación”, subraya el director, Ángel Abad.

Según explica Vicente Arranz, profesor jubilado de Geografía e Historia y encargado de profundizar en la historia del edificio, la orden que el inspector envió en 1910 estaba más que justificada, dado el estado de un edificio ruinoso, con peligro inminente de derrumbe. “Entonces había un solo aula en el que una única maestra se hacía cargo de más de 90 niñas de entre seis y doce años”, afirma sin olvidar la situación de la escuela de niños, que no era mucho mejor. “Aunque la edificación estaba en mejor estado, las condiciones eran también precarias, con un solo maestro para todos los alumnos”.

En escuelas que parecían “cuadras”, el aprendizaje era “casi inexistente”. Decididos a solucionarlo, la junta general de vecinos acordó solicitar la construcción de nuevas escuelas. De la solicitud se encargaron las “fuerzas vivas” del pueblo: el alcalde, el secretario, el cura y el boticario de la que hoy es la farmacia en activo más antigua de España. “Para el aniversario estamos preparando una exposición de fotografías y hemos encontrado, gracias a la familia del boticario, un documento de 1910 de cuando se empezó a hablar de la construcción”, añade Ángel Abad.

Del proyecto se encargó el arquitecto burgalés José Calleja. El diseño vislumbraba un espacio amplio y luminoso que se construyó con piedra caliza de las Pozuelas, ladrillo local y madera de pino silvestre de la Demanda. A la hora de conseguir el dinero necesario, relata en su estudio Vicente Arranz, la delegación peñarandina viajó a Madrid y, gracias al arandino Diego Arias de Miranda, entonces ministro de Marina, y a la amistad del boticario Justino Ximeno Vela, se facilitó la concesión de una ayuda estatal que cubría el 75% de las 107.370 pesetas del presupuesto, una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que el sueldo medio anual de un maestro rondaba las 1.500 pesetas.

La construcción, una odidesa

La construcción se convirtió en una auténtica odisea. La Primera Guerra Mundial dio paso a una epidemia de gripe y a una posterior subida de precios, que desembocó en huelgas generales y cambios constantes de gobierno. Hubo también protestas vecinales por las jornadas de trabajo no pagadas, y el contratista llegó a negarse a continuar al no cobrar.

Finalmente, en 1922 se terminó la construcción, aunque las escuelas no pudieron abrir hasta 1925 por falta de material escolar. El nuevo centro educativo nació como ‘Centro Escolar Diego Arias de Miranda’, con pabellones independientes para niños y niñas y aulas diferenciadas por edades. “Desde entonces, el colegio ha cambiado de nombre en varias ocasiones hasta el actual CRA Diego Marín”, relata el director vigente.

Un colegio para once pueblos

A día de hoy, el centro ayuda a crecer a 80 alumnos de Infantil y Primaria, entre niños de Peñaranda y de diez localidades diferentes que acuden en cuatro rutas: Arandilla y Coruña del Conde, Hontoria de Valdearados y San Juan del Monte, Zazuar, Casanova y Brazacorta, y Guma, La Vid y Zuzones. Además, comparte maestros con las escuelas de Baños de Valdearados y Caleruega.

Con 17 años como maestro en Peñaranda, Ángel Abad lo tiene claro: “este sistema no tiene nada que ver con un colegio de una ciudad. Aquí, las clases tienen entre 10 y 12 alumnos, y el trato es mucho más cercano y adaptado”. “Además, como se hizo una reforma integral en el año 2016, el colegio está muy bien y completamente adaptado a los alumnos con problemas de movilidad”, señala sin olvidar la otra gran ventaja de tener pocos alumnos. “Hacemos muchísimos proyectos, intentamos estar al día con las nuevas tecnologías, participando incluso en concursos internacionales, y tenemos un contacto continuo con la naturaleza. Salimos al río, al campo, hacemos una acampada por trimestre... Es una maravilla”.

Sin embargo, el reto poblacional de la España vaciada supone un desafío casi angustioso. “Aquí el alumnado fluctúa mucho durante todo el año, porque hay muchas familias inmigrantes que van y vienen, pero estamos preocupados porque el número de alumnos va bajando. Este año, por ejemplo, solo tenemos dos niños nuevos de los diez pueblos con los que trabajamos. Es muy poco”, lamenta.

Efeméride

Para celebrar los 100 años de historia, el colegio ha iniciado una exposición, dividida en décadas, que se irá completando poco a poco gracias al apoyo de los vecinos que no han dudado en abrir baúles y trasteros. “Como es lógico lo que más está costando está siendo encontrar imágenes de los inicios”, asegura con la mirada puesta además en otras iniciativas que quieren poner en marcha como un mural conmemorativo que quieren realizar en el exterior del perímetro. “Estamos pidiendo los permisos y viendo presupuestos”.