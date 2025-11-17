El vino de la Ribera del Duero aporta al PIB de España 1.330 millones de euros anuales

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a poner en valor el vino como un producto saludable y también rentable, la denominación de Origen Ribera del Duero ha encargado un estudio a la consultora PwC, una de las 4 firmas de servicios profesionales más grandes del mundo. El resultado no deja lugar a dudas: 1.330 millones de euros en el PIB nacional, casi 21.000 empleos y una recaudación fiscal de 460 millones de euros anuales.

El informe. que se dará a conocer en profundidad el próximo 26 de noviembre en el Hotel The Westin Palace de Madrid, consolida así el papel “clave del vino en la economía española y en la dinamización del medio rural”.

Se trata del primer informe que se elabora sobre la contribución socioeconómica y fiscal de la Denominación de Origen Ribera del Duero en España. La presentación correrá a cargo de Jordi Esteve Bargues, socio responsable del Área de Economics de PwC.

Tras la presentación, se realizará una mesa redonda en la que el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual y Jordi Esteve debatirán sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta la D.O. Ribera del Duero con Miguel Ángel Gayubo, presidente del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero y Fernando Rodríguez de Rivera, director general de las Bodegas Pradorey. Entre los temas a tratar se analizarán cuestiones como la internacionalización del sector, la consolidación del enoturismo como motor de desarrollo rural y los desafíos que pueden condicionar su sostenibilidad.