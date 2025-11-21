El patrocinio artístico de la Monarquía centra el nuevo curso universitario de Historia en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El curso monográfico de Historia es uno de los más consolidados en Aranda. La nueva entrega universitaria, que se desarrollará del 27 de enero al 26 de mayo, se centrará en el patrocinio artístico de la Monarquía desde la Edad Media hasta la Edad Moderna.

En la primera semana, ya se han inscrito las primeras 50 personas de un curso que cada año supera el centenar.

Se trata de un curso universitario organizado por la Cátedra de Historia del Arte y Patrimonio de la Universidad de Burgos en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda. La matrícula ordinaria tiene un precio de 175 euros, pero también hay una opción reducida, por 155 y se puede presentar solicitud para una de las cuatro becas que hay disponibles.

El programa se desarrollará en el auditorio de Ibercaja en Aranda de Duero y, según explican José Matesanz del Barrio y René Jesús Payo, se completará con dos viajes a Segovia y al Monasterio del Escorial.