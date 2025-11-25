La futura planta de biogás de Fuentelcésped recibe la licencia ambiental

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El proyecto de la planta de biogás de Fuentelcésped avanza. La Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad la declaración de impacto ambiental, un trámite imprescindible para una apertura que sigue despertando muchos recelos entre los vecinos.

El proyecto, promovido por Agrocircular, S.L., tiene por objeto la construcción de una planta de biogás para la producción de biometano y compost en el término municipal de Fuentelcésped (Burgos), así como su infraestructura de evacuación.

Según su presentación, gestionará un máximo de 120.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y deyecciones, para la producción de biogás, que a través de un sistema de depuración (upgrading), será refinado para la producción de biometano. La expedición del biometano generado mediante gasoducto de 2.376 m conectará con la red gasista propiedad de Nedgia mientras que la energía eléctrica se tomará, mediante línea soterrada de media tensión (20 kV) con una longitud de 106,77 m, desde una línea que discurre próxima a la planta por el norte. La línea eléctrica y el gasoducto discurren íntegramente por el término municipal de Fuentelcésped (Burgos).

Agrocircular realizará también la valorización agrícola de los digeridos, mediante la separación sólido-líquido, con preparación de la fracción sólida y su uso como abono de alto valor añadido mediante compostaje y el uso de la fracción líquida como fertilizante líquido.