Una aseguradora reclama 415.000 euros a 35 agricultores de la Ribera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La empresa aseguradora RGA reclama a 35 agricultores de la Ribera el reintegro de las indemnizaciones que pagó entre noviembre y diciembre de 2024. En total, 415.000 euros.

Según argumenta la compañía, el dinero se pagó para paliar los daños que había causado la cooperativa San Miguel Arcángel en la zona, tras esparcir un herbicida para matar las malas hierbas de los cultivos de secano, sin tener en cuenta el viento dominante que afectó a los viñedos vecinos. Sin embargo, según la aseguradora, los agricultores afectados habrían cobrado dos veces por este siniestro al reclamar también los daños por dos heladas.

Defensa conjunta

Los agricultores niegan la mayor y están uniéndose para presentar una defensa conjunta. “En ningún caso se cobró dos indemnizaciones por el mismo daño. Lo que causó el veneno nada tiene que ver con las dos heladas que cayeron ese año, una en invierno y otra el 12 de abril. Son dos circunstancias extraordinarias que coincidieron en la misma campaña”, asegura como portavoz, Mercedes Aguilera.

Según la aseguradora, los agricultores realizaron una “maniobra engañosa”, que constituye un delito de estafa, previsto y penado en el Código Penal. La compañía ofrece la posibilidad de llegar a un acuerdo “con el fin de evitar un pleito judicial”. “Le recuerdo que la falta de participación en la negociación, o de búsqueda de una solución consensuada en la misma, puede tener repercusión en materia de costas procesales en un hipotético proceso judicial, y que este proceso quedará sujeto a estricta confidencialidad”, señala la aseguradora en una de las cartas enviadas a los afectados.

Dos cartas

La primera carta, enviada por un despacho de abogados de Zaragoza, llegó a finales de junio vía correo electrónico. “Fue muy surrealista, porque adjuntaban un Excel con todos los datos de los 35 agricultores afectados, incluidos números de cuenta. Nos mandaron luego otro pidiendo que borrásemos los datos, pero yo lo denuncié a la Policía Nacional”, rechaza desde Fuentelcésped. En su caso, le piden que devuelva 30.000 euros: 26.282 euros de la indemnización que valoró el propio perito de la aseguradora, más los intereses.

La segunda carta, esta vez remitida por un bufete de abogados de Madrid, insiste en la misma exigencia. “No tiene nada que ver un siniestro con otro. Es como si tienes el coche aparcado y uno te da por delante y otro te golpea por detrás. Aquí ha pasado lo mismo: tuvimos, por un lado, los daños importantes que ocasionó el herbicida, y luego, como extra, nos heló. No hay estafa, no hay engaño”, insiste Mercedes Aguilera.

Diferencias entre veneno

Pero, ¿cómo se puede diferenciar un daño por helada de otro por veneno? Según explica esta agricultora, mientras las bajas temperaturas afectan al desarrollo de la planta, y por tanto producen menos y merma la cosecha, el herbicida ocasiona daños directos, como deformación, clorosis y necrosis de hojas y brotes, y también daños a largo plazo en el suelo y en la planta.

Los síntomas, advierte, pueden incluir deformación de hojas, muerte de tejidos, crecimiento atípico de yemas, y un debilitamiento general de la cepa. A nivel de suelo, puede alterar la química de la tierra y el equilibrio de microorganismos, “lo que afecta negativamente la salud de la vid y la calidad del vino”.