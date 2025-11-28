Pascual obtiene el Sello EFQM 500 por su modelo de gestión 5.0

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La empresa arandina Pascual ha obtenido el Sello EFQM 500 que avala la excelencia del modelo de gestión. Con este reconocimiento, pasa a formar parte de las más de 300 organizaciones españolas que ya son referentes en Gestión 5.0 y certifica que trabaja con un modelo de negocio “basado en la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, preocupado por potenciar el talento y por mejorar la comunicación con sus grupos de interés, entre otros aspectos”.

Este reconocimiento internacional ha sido concedido por el Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro que acompaña a las organizaciones a transformar su gestión para mejorar sus resultados y reconocer sus avances, junto a EFQM. Ambas partes llevan ya más de 30 años trabajando en conjunto con el fin de mejorar la competitividad de empresas, instituciones y entidades a través de una metodología que apuesta por implantar estrategias flexibles y adaptables a los constantes cambios a los que se enfrentan.

En el caso de Pascual, la obtención de este sello ha puesto de relieve la evolución de la compañía en criterios como la creación de valor sostenible, desarrollo organizativo, agilidad y gobernanza, gestión del rendimiento, la digitalización y la puesta en marcha de nuevos ecosistemas económicos y empresariales, entre otros.

Para el director general de Negocios de Pascual, César Vargas, “este sello nos reta a seguir avanzando, a seguir innovando, a seguir siendo referentes en alimentación saludable y en gestión responsable”. “La calidad no es un objetivo puntual de la compañía, es nuestro ADN”, afirma.

Por su parte, Ignacio Babé, director general y CEO del Club Excelencia en Gestión detalla que Pascual “avanza en la transformación de su modelo de negocio, en una propuesta de valor diferencial basada en nutrición avanzada y en una gestión económico-financiera ejemplar”. “Este reconocimiento refuerza el papel de Pascual como referente empresarial y confirma la eficacia de su Plan de Mejora Continua y sus ejes estratégicos de excelencia”, termina.