Aranda acoge una conferencia sobre la lucha feminista dentro del ciclo ‘50 años de España en Libertad’

La Casa de Cultura de Aranda acogerá el próximo martes 2 de diciembre la conferencia ‘Pancartas, pegatinas y hashtags: 50 años de lemas y prácticas políticas del movimiento feminista en España’, a cargo de la profesora de la Universidad de Burgos María Isabel Menéndez. La iniciativa se enmarca dentro del ciclo de actividades ’50 años de España en Libertad’ y comenzará a las 19.30 horas. La entrada es gratuita.

Catedrática en el Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Burgos, la carrera investigadora de María Isabel Menéndez se ha centrado en la historia de las mujeres y el análisis feminista de la comunicación, con especial interés por los productos culturales contemporáneos como la prensa popular, la publicidad, el cine y la televisión. “La conferencia tiene por objeto hablar de las mujeres, especialmente las organizadas en el movimiento feminista en la Transición española y cuyo principal objetivo era avanzar en los derechos reproductivos”, anima con la mirada puesta en épocas como la dictadura cuando las mujeres carecían de todos estos derechos y además existían los denominados delitos femeninos.

De esta manera, Menéndez se centrará en cómo en la Transición pelearon para avanzar en leyes y, sobre todo, desarrollaron una serie de estrategias de apoyo y de lucha que en la clandestinidad permitieron a las mujeres avanzar en esos derechos de los que carecían; actuaciones que abrieron la puerta a los cambios legislativos que llegarían más tarde.

El acto será presentado por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y moderado por el profesor de la Universidad de Burgos y coordinador de la programación, Ignacio Fernández de Mata.

Recital poético musical

Tras la conferencia, el grupo ‘Cuerda de Versos’ presentará el recital poético-musical ‘Para la libertad’. Está integrado por el guitarrista Paco Arana, el violinista Óscar Calvo con la voz del periodista y rapsoda Rodrigo Pérez Barredo. Repasarán la obra de Miguel Hernández a Antonio Machado pasando por Marío Benedetti, César Vallejo, Ángela Figuera Aymerich, Victoriano Cremer, María Teresa León o Rafael Alberti, entre otros.

Este ciclo de conferencias culminará el jueves 4 de diciembre en Miranda de Ebro con la ponencia de Gutmaro Gómez Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid, titulada ‘De los trenes a los archivos: memoria de la deportación española en Mauthausen’.

La programación para conmemorar los 50 años de Libertad en España ha incluido también conciertos, un ciclo de cine y tres ponencias magistrales con el propósito de reflexionar sobre el medio siglo de democracia, libertad y desarrollo social en nuestro país.