Marcan con pintadas las casas de los defensores de la lucha 'stop biogás' en Fuentelcésped y Milagros
Los vecinos han denunciado los hechos y exigen medidas y no mirar para otro lado
La tensión se palpa en el ambiente. Mientras la mayoría de vecinos lucha públicamente contra la instalación de macroplantas de biogás, los defensores también se movilizan y han aparecido pintadas a favor en las casas de los principales detractores en los pueblos de Fuentelcésped y Milagros. “No es una anécdota, es un clima, un ambiente cada vez más cargado, más hostil y más peligroso”, denuncia la portavoz de la plataforma contra las plantas de biogás, Mar Antón.
La vecina más activa contra la macroplanta ha sufrido en pocas semanas pintadas, destrozos y actos intimidatorios que han ido escalando. En Milagros, otra vivienda apareció con sus carteles arrancados y restos de sustancias corrosivas en la pared.
Intereses económicos
Según explica la portavoz, Mar Antón, la proliferación de macroplantas de biogás en zonas rurales responde a intereses económicos muy concretos. “Lo venimos denunciando desde hace años, pero a medida que crece la resistencia vecinal, también crecen las presiones y los ataques. Y eso debería hacer reflexionar a cualquiera, independientemente de su postura: ¿Qué clase de proyecto necesita que la gente tenga miedo para poder avanzar?", cuestiona.
En su opinión, quienes defienden su tierra no pueden ser tratados como enemigos. “Defender tu pueblo no debería convertirte en un objetivo. Mucho menos en una diana marcada en tu propia fachada".
Por ello, piden que cesen estos actos de acoso, que se reconozca la gravedad de lo que está ocurriendo y que "ninguna institución, ningún representante público y ningún vecino mire hacia otro lado". "El silencio nunca es neutral y en este momento, elegir el silencio es elegir al agresor”, concluyen.
Los afectados han denunciado los hechos ante la Guardia Civil.