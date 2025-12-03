Mira tu último recibo del agua en Aranda. Hay cargos duplicados en algunas facturas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Desde el Área de Tesorería del Ayuntamiento de Aranda de Duero se informa que hoy, 3 de diciembre de 2025, se ha realizado el cargo en cuenta de los recibos domiciliados del tercer trimestre del año 2025 de la Tasa del Agua.

Debido a un error informático, que aún se está investigando, en algunos casos se ha cobrado dos veces el mismo recibo, efectuándose dos cargos del mismo importe en la cuenta del contribuyente.

Por ello, se ha dado orden al banco para que retrotraiga el cargo duplicado, y, cuando se haga efectivo en estos días, se volverá a realizar el cargo en cuenta correctamente.

¿Qué hay que hacer?

Pero ¿qué hay que hacer si le aparecen dos cargos en la cuenta bancaria, de fecha 3 de diciembre, con el mismo importe? Según explican desde el Ayuntamiento, los contribuyentes no deben realizar ninguna operación, “ya que estamos trabajando para solucionarlo lo más rápido posible”. “Desde el Área de Tesorería se aconseja no devolver ningún recibo. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y lamentamos las molestias ocasionadas”, terminan.