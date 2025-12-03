El PP olvida los agravios y aprobará los presupuestos de Sentir Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Acuerdo inesperado. Cuando todo parecía indicar que los presupuestos iban a estar abocados a una cuestión de confianza, el Partido Popular y Sentir Aranda han reconstruido un puente que se creía dinamitado, y el PP ha accedido a aprobar las cuentas municipales para el ejercicio 2026. “Ya no hay excusas ni posibilidad de culpar a la oposición. Ahora tienen que demostrar su capacidad de gestión”, afirma la portavoz del PP, Cristina Valderas.

Lo cierto es que el acuerdo no ha comenzado con buen pie. “Había pedido algo de tiempo para poder explicárselo a mis compañeros, pero lo han filtrado antes”, lamenta Valderas, sorprendida.

La negociación no ha sido fácil, si tenemos en cuenta las duras declaraciones con las que el concejal de Hacienda, Guillermo López, tachaba las “no enmiendas del Partido Popular” como un “documento vergonzoso y fuera de toda lógica”; “pura propaganda política” que, en su opinión, demostraba que el PP “no está a la altura”. “Es una carta a los Reyes Magos”, rechazaba el edil pasado 12 de noviembre. “Fue una falta de respeto que desde luego no ayuda al consenso, pero estamos aquí para trabajar por Aranda”, responde Valderas, convencida de que la “actitud dialogante” del alcalde, Antonio Linaje, ha sido clave.

Cristina Valderas no esconde su malestar por la filtración "del equipo de gobierno"Loreto Velázquez

Entrados en detalle, Sentir Aranda incorporará más del 90% de las “no enmiendas” del PP. Solo ha quedado fuera el tramo del carril bici a La Calabaza y la adquisición del local de la Avenida Castilla, esquina Valdolé. Incluirá así proyectos que el PP considera “necesarios y ejecutables”, como la renovación de las tuberías dee Tubilla del Lago que surten a Aranda, la rehabilitación de varias calles, la reapertura del albergue municipal y del centro de Arte Joven, y la mejora de la iluminación de parques, entre otros.

Desde Sentir Aranda aseguran que este acuerdo “no modifica la propuesta inicial del equipo de gobierno, aunque sí aumenta alguna de las partidas”. “Con este acuerdo se logra que el presupuesto para el año 2026 se pueda ejecutar desde el mes de enero, teniendo todo el año para poder realizar las inversiones planteadas y conseguir una estabilidad presupuestaria”, celebran desde el gobierno.

En fechas, la comisión para la aprobación se producirá el jueves 4 de diciembre, con el objetivo de someterlo a votación en el pleno del 10 de diciembre.

Vox, que sobre el papel parecía la única alternativa posible tras la rueda de prensa en la que el concejal de Hacienda arremetía contra PP y PSOE, y porque solo pedía incluir en los presupuestos una de las 9 enmiendas que había presentado en plazo, no esconde su sorpresa. “Parece que Izquierda Unida, que nos vetó por ser extrema derecha, con la derecha más modosita sí quiere pactar”, ironiza el portavoz de Vox, Sergio Chagartegui, con la duda de que Sentir Aranda cumpla. “¿Qué garantías tiene el Partido Popular de que Sentir Aranda cumpla el acuerdo? El PSOE ya lo intentó y Sentir Aranda no cumplió ninguna de las tres enmiendas que acordaron”, recuerda, convencido de que el PP ha actuado para quedar bien, tras la propuesta inicial de Vox.