El Hospital Santos Reyes de Aranda estrena una ‘Campana para la Esperanza’

Desde hoy, los pacientes oncológicos que terminen su tratamiento médico podrán tocar la 'campana de la esperanza', que ha instalado el Hospital Santos Reyes de Aranda. Junto a una inspiradora fotografía aparece escrito este mensaje de ánimo que ha aportado de forma desinteresada el fotógrafo, Paco Santamaría: 'Suena la campana, como el fluir constante del Duero, celebrando la fuerza, la esperanza y la valentía de quienes luchan por un futuro mejor'.

El Hospital Santos Reyes, de Aranda de Duero, da así un paso más en su compromiso con la humanización de la atención sanitaria, incorporando al Hospital de Día Oncohematológico este símbolo cargado de emoción y significado para pacientes y profesionales.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y tiene como objetivo celebrar el final de un tratamiento y transmitir un mensaje de fuerza y optimismo. De este modo, cada vez que un paciente completa su ciclo terapéutico, se hará sonar la campana, compartiendo con familiares, personal sanitario y otros pacientes un momento de superación.