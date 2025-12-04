Desprendimientos en el puente Conchuela

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El puente Conchuela ha amanecido esta mañana con desprendimientos de piedras de mampostería que sujetan el relleno de la plataforma, junto a la entrada del puente, en el margen derecho, en el camino de Cantaburros.

Según explica el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Santa Catalina, Antonio Adeliño, los desprendimientos se han producido por el exceso de humedad en el terreno y por un mantenimiento que, desde hace años, es escaso.

Por el momento, no afecta a la circulación de vehículos ni al tránsito de personas. “Estos contratiempos accidentales nos recuerdan la urgente necesidad de contar con la ronda interna o, al menos, con un nuevo puente sobre el río Arandilla", urge, consciente de que, si este puente falla, "tendremos que ir hasta la Calabaza para pasar a San Pedro y la Colonia, y hasta Vadocondes si se trata de vehículos pesados”.