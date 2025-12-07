Herido leve un ciclista atropellado en Aranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 50 años de edad resultó herido leve este domingo después de ser atropellado en Aranda de Duero. El varón, según confirman fuentes del 112, circulaba en bicicleta cuando fue arrollado por un turismo.

El accidente se produjo pasadas las 12 del mediodía en la calle Salón de Provence, a las afueras de la ciudad y en el entorno de la plaza de toros. Pese al impacto, el ciclista se encontraba consciente cuando se trasladó la incidencia al 112.

Aparte de movilizar a la Policía Nacional y Local, también se informó de lo sucedido a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió asistencia médica al lugar de los hechos para atender al herido.