El Correo de Burgos

Del neumático 50 millones en Aranda a presidir Michelin en España - Portugal

César Moñux sustituirá a María Paz Robina, que deja Michelin tras 38 años de dedicación   

María Paz Robina sserá sustituida por César Moñux

María Paz Robina sserá sustituida por César MoñuxMichelin

Publicado por
Loreto Velázquez
Aranda

Creado:

Actualizado:

Cambios en la dirección de Michelin España Portugal. César Moñux sustituirá a María Paz Robina como nuevo director de Michelin España y Portugal. 

Doctorado en Ingeniería Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Moñux se incorporó a Michelin en el año 2002 en la fábrica de Vitoria y ha dirigido varias plantas del Grupo: Itatiaia (Brasil), de 2011 a 2016, Aranda de Duero (2016–2022) y Vitoria (2022). 

Precisamente en Aranda celebró la fabricación del neumático número 50 millones. De su legado destaca el valor del equipo y de las personas. 

Desde 2023 forma parte de la dirección europea de Manufacturing con base en Clermont Ferrand (Francia). A partir del próximo 1 de abril de 2026 pasará a asumir el puesto de director país y presidente de Michelin España Portugal.

Una salida meditada

Tras más de 7 años con la máxima responsabilidad y con 38 años de dedicación y compromiso en el Grupo, María Paz Robina dejará la compañía en abril de 2026. 

Robina ha ocupado puestos clave en Michelin, liderando áreas de calidad, fabricación y recursos humanos. En 2009 fue la primera mujer en dirigir una fábrica de Michelin en España. Ha dirigido las plantas de Aranda de Duero y Vitoria Gasteiz, y desde 2019 es directora país y presidenta de Michelin España Portugal. Además, en esta última etapa ha presidido la Fundación Michelin España Portugal, SIGNUS Ecovalor y el clúster de automoción de Castilla y León (FACYL), entre otros cargos.

Según explica la propia María Paz Robina es un anuncio meditado. “Esta decisión no es fácil, la tomé hace tiempo y es fruto de una reflexión muy meditada. Siento que es el mejor momento desde el punto de vista personal y profesional. Me iré con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido”.

tracking