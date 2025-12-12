Del neumático 50 millones en Aranda a presidir Michelin en España - Portugal

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Cambios en la dirección de Michelin España Portugal. César Moñux sustituirá a María Paz Robina como nuevo director de Michelin España y Portugal.

Doctorado en Ingeniería Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Moñux se incorporó a Michelin en el año 2002 en la fábrica de Vitoria y ha dirigido varias plantas del Grupo: Itatiaia (Brasil), de 2011 a 2016, Aranda de Duero (2016–2022) y Vitoria (2022).

Precisamente en Aranda celebró la fabricación del neumático número 50 millones. De su legado destaca el valor del equipo y de las personas.

Desde 2023 forma parte de la dirección europea de Manufacturing con base en Clermont Ferrand (Francia). A partir del próximo 1 de abril de 2026 pasará a asumir el puesto de director país y presidente de Michelin España Portugal.

Una salida meditada

Tras más de 7 años con la máxima responsabilidad y con 38 años de dedicación y compromiso en el Grupo, María Paz Robina dejará la compañía en abril de 2026.

Robina ha ocupado puestos clave en Michelin, liderando áreas de calidad, fabricación y recursos humanos. En 2009 fue la primera mujer en dirigir una fábrica de Michelin en España. Ha dirigido las plantas de Aranda de Duero y Vitoria Gasteiz, y desde 2019 es directora país y presidenta de Michelin España Portugal. Además, en esta última etapa ha presidido la Fundación Michelin España Portugal, SIGNUS Ecovalor y el clúster de automoción de Castilla y León (FACYL), entre otros cargos.

Según explica la propia María Paz Robina es un anuncio meditado. “Esta decisión no es fácil, la tomé hace tiempo y es fruto de una reflexión muy meditada. Siento que es el mejor momento desde el punto de vista personal y profesional. Me iré con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido”.