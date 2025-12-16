La Policía aborta en Aranda un hurto especializado en una sucursal bancaria

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Aranda de Duero (Burgos) han detenido y puesto a disposición judicial a una pareja —hombre y mujer—, investigados por la presunta comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal y tentativa de hurto.

La intervención policial, llevada a cabo el pasado 2 de diciembre y que ha permitido la detención de estos dos sujetos, además de la identificación de un tercero que huyó en vehículo del lugar, es fruto del dispositivo especial de la Policía Nacional con motivo de la prevención de delitos contra la propiedad en zonas comerciales en estas fechas.

Sobre las 10.00 horas de ese día, la rápida actuación de los agentes, que actuaban de paisano, logró sorprender a los delincuentes cuando se encontraban en las inmediaciones de una sucursal bancaria. Observaron cómo el varón esperaba fuera y la mujer salía del interior de la misma con el rostro parcialmente cubierto, para reunirse con él.

Ante la sospecha sobre su comportamiento, los agentes intentaron identificar a ambos en el momento en el que se disponían a subir a un vehículo, conducido por un tercer individuo. Al darles el alto, el conductor hizo caso omiso, mientras que la pareja inició la huida a la carrera.

Opusieron fuerte resistencia

Los policías lograron darles alcance y, aunque opusieron una fuerte resistencia, ambos fueron detenidos. En su poder les fueron intervenidos diversos objetos habitualmente utilizados en ilícitos conocidos como “la mancha”, “la siembra” o “el pinchazo”. Entre ellos, un clavo de extracción rápida de aire, auriculares inalámbricos, para mantener comunicación entre sí, un detector de diamantes y varias monedas con imanes pegados, usadas para captar y distraer la atención de las víctimas.

Los detenidos estaban indocumentados y portaban, entre ambos, más de 700 euros en efectivo, también intervenidos. Ambos tienen antecedentes policiales, así como multitud de reclamaciones de juzgados de distintas ciudades y puntos de la geografía nacional.

Estos individuos componen grupos criminales organizados, dentro de los cuales el reparto de tareas, la ejecución profesional de los hechos o la elevada actividad e itinerancia delictivas son señas de identidad.

Al igual que ocurrió en investigaciones recientes sobre hechos similares llevadas a cabo por la Policía Nacional en Burgos, se desplazaron en vehículos de alquiler, a menudo contratados utilizando identidades o documentos falsos.

Han sido puestos a disposición judicial como responsables de los delitos de hurto, desobediencia grave y pertenencia a grupo criminal. Al varón se le ha incoado expediente administrativo de expulsión, al encontrarse en situación irregular en España.