La Universidad de Alcalá premia la jornada de divulgación científica 'Guzmán conCiencia'

'Guzmán conCiencia', la feria de divulgación científica que se celebró en Guzmán el pasado 14 de junio, ha sido reconocida con el Premio a la 'Fórmula más original e innovadora para difundir la ciencia entre la sociedad', de la Universidad de Alcalá.

El jurado distingue asín la capacidad de “trasladar la divulgación científica al mundo rural mediante formatos originales y entretenidos que convierten la aproximación popular a la ciencia en toda una celebración y que sirve para difundir la importancia de la existencia de una ciencia ciudadana”.

Guzman celebra la feria de la cienciaGuzmán

Público no especializado

Y, es que, si algo caracterizó a esta feria de la ciencia es que un público no especializado, junto con científicos y profesionales, se implicó de forma activa en la creación y difusión del conocimiento científico. “Cada persona puso su esfuerzo intelectual, su conocimiento del entorno y sus recursos a disposición de la comunidad, creando talleres y actividades para aprender y disfrutar”, agradecen desde la organización.

La doctora Alba Sebastián Martín, profesora de Anatomía y Embriología Humana de la UAH, fue la encargada de recoger el preciado galardón. Al acto asistieron representantes de la Asociación Cultural Amigos de Guzmán, Guzmán Renovable, Sanidad rural, la Comisión de Fiestas de Guzmán y, por supuesto, el Ayuntamiento de Guzmán. La entrega de premios tuvo lugar en el Paraninfo del Rectorado de la UAH, que ayer acogió una nueva edición de los Premios de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica. “El equipo organizador ya prepara la nueva edición de 'Guzmán conCiencia', para verano de 2026, a la que os invitamos encarecidamente a asistir”, animan.