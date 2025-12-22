“Tengo 89 años y me ha tocado la lotería 4 veces. La última hoy”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A sus 89 años Faustino Abad hoy está de celebración. Es uno de los agraciados en el reparto del tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. “Tengo un décimo del número 77.715 que compré en el bar El Herrero”, celebra desde el pueblo ribereño de Milagros.

Faustino conoce muy bien la sensación de ganar la lotería. “Esta es la cuarta vez que me toca”, asegura con la mirada puesta hace cuarenta años cuando ganó un premio Gordo mientras trabajaba de hostelero en la ciudad catalana de Vic. “Después he tenido otros dos en sorteos de entre semana”.

"La fe mueve montañas"

Él lo tiene claro: el secreto está en la fe. “Yo tengo mucha fe y la fe levanta montañas”, afirma. Aunque la suerte ha llamado a su puerta en cuatro ocasiones, Faustino no ha tenido una vida fácil. “Soy de una familia muy humilde y he trabajado toda mi vida”.

Un número muy repartido

El 77.715 ha sido sin duda un premio repartido. En total, se ha vendido en 54 localidades.

En Andalucía ha tocado en Las Cabañuelas, Albox, Cádiz, Huelva, Linares, Jamilena, Úbeda, Torrequebrada, Torremolinos, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Málaga y Morón de la Frontera. En Aragón, en Zaragoza y Benasque; en el Principado de Asturias, en Oviedo y Gijón; en Canarias, en Castillo del Romeral, Yaiza, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz; en Castilla-La Mancha, en Guadalajara y Brihuega; en Cataluña, en Barcelona y El Prat de Llobregat y en la Comunidad de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, Madrid, Móstoles y Leganés.

También ha hecho sonreir a la Comunidad Valenciana, en Elda, Benidorm, Orihuela, Torrevieja, Manises, Alaquàs y Xirivella; en Extremadura, en Villanueva de la Serena, Mérida, Miajadas y Cáceres; en Galicia, en Fisterra, Lugo, Vigo, A Illa de Arousa, O Porriño y Salvaterra de Miño; en Illes Balears, en Palma de Mallorca y Carroca (Sa); en Navarra, en Pamplona; en el País Vasco, en San Sebastián, Balmaseda y Leioa; y en la Región de Murcia, en San Pedro del Pinatar.

En Castilla y León, ha habido tres puntos: Aguilar de Campoo, el bar El Herrero de Milagros y en Aranda de Duero, en la lotería de la plaza de Santa María.