La suerte se extiende por la provincia: Aranda de Duero se suma a la fiesta con un Quinto Premio

Esta es la administración que ha repartido unos pocos miles de euros en Aranda de Duero.L. V.

El Sorteo de Navidad ha dejado un nuevo pellizco en la provincia de Burgos con el número 77.715, agraciado con un quinto premio. En esta ocasión, la fortuna se ha localizado en la administración de la Plaza Santa María 10, en Aranda de Duero. Cada décimo premiado con este número recibirá 6.000 euros, una cantidad que los afortunados cobrarán íntegramente ya que los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de la retención del 20% de Hacienda.

El premio está repartidísimo por toda la geografía española, como sucede con aquellos que se distribuyen desde las máquinas de las administraciones loteras.

Este premio en la Ribera del Duero se suma a los 400.000 euros que ya ha repartido "El Pulpo de la Suerte" en la capital burgalesa mediante dos series de un cuarto premio. A diferencia del premio de la calle Trinas, que al superar los 2.000 euros debe tramitarse obligatoriamente a través de una entidad bancaria (BBVA o CaixaBank), los agraciados con el quinto premio de Aranda podrán cobrar sus 6.000 euros directamente en cualquier punto de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado si así lo desean