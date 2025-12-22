Milagros celebra el quinto premio de la lotería de Navidad. “Ha tocado a todo el pueblo”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En la Ribera del Duero, la alegría se ha concentrado esta mañana en el pequeño pueblo de Milagros, donde el gerente del bar El Herrero ha vendido 60 series del número 77.715, el tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. “Ha tocado a todo el pueblo, ha sido un premio muy repartido”, celebra el dueño, Abelardo Miguel.

Desde que salió el premio, a las 11.06 horas, el teléfono del bar no para de sonar. Los primeros en llegar han sido los familiares de Abelardo. “Fuimos los primeros en comprar y hoy toca celebrar”, aseguran.

Bocadillos

Ubicado a 12 kilómetros de Aranda de Duero y a pie de la carretera N-1, El Herrero es un bar familiar que está especializado en bocadillos. “Lo abrió mi abuelo y hoy lo lleva mi hijo. Somos una familia trabajadora y este premio viene muy bien porque no son tiempos fáciles”, asegura el padre de Abelardo.

Desde que lo gestiona, Abelardo siempre compra la misma terminación. “Me gusta el 15 y, aunque solo juego en Navidad y en El Niño, porque no estoy abonado, pido la terminación y luego ya lo que me manden, pero lo mejor de todo es que ha sido un premio repartido. Se lo he vendido a familiares, amigos, clientes y personas de paso porque estamos a pie de carretera. Son 6.000 euros al décimo que vienen muy bien”.