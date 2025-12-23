El Ayuntamiento de Aranda regulariza el cobro del agua tras los cargos duplicados

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda ha regularizado el cobro de los recibos domiciliados de la Tasa del Agua correspondientes al tercer trimestre de 2025, después de que un error informático provocara cargos duplicados en las cuentas bancarias de algunos vecinos.

Tras darse cuenta de que varios contribuyentes habían detectado dos cargos del mismo importe en su cuenta bancaria por el recibo del agua, el consistorio aseguró que se trataba de una incidencia técnica y pidió a los afectados que no devolvieran los recibos mientras se trabajaba en su solución.

El Área de Tesorería municipal ha regularizado ya la situación, dando orden a la entidad bancaria para retrotraer el cargo duplicado y dejando en cuenta únicamente el recibo correcto.

El Ayuntamiento recuerda que los vecinos que tengan cualquier duda pueden dirigirse al Departamento de Recaudación, en la plaza Mayor, 5, o al Departamento de Aguas, en la plaza Mayor, 13. “Desde el Ayuntamiento agradecemos la comprensión de la ciudadanía y lamentamos las molestias ocasionadas”, terminan.