Sentir Aranda recibe el 2026 con ciencia y naturaleza

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Asociación Sentir Aranda dará la bienvenida al nuevo año con dos actividades culturales y educativas: una charla científica y una iniciativa medioambiental.

Para la primera contarán con dos invitados de excepción: Adrián Martín Montero, recientemente galardonado con el Premio Nacional de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica a la mejor tesis doctoral 2024, y Laura de las Heras, neurocientífica arandina e investigadora en neurofarmacología en la Universidad del País Vasco. Juntos expondrán sus últimos avances en las investigaciones en las que participan.

La charla tendrá lugar el viernes 2 de enero, a las 19.00 horas, en la Casa de los Fantasmas, gracias a la colaboración de la Concejalía de Promoción. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

SabinasSentir Aranda

Plantación de sabinas en el monte La Calabaza

Por otro lado, y tras la buena acogida de 2025, la asociación abre el plazo de inscripción para participar en una nueva plantación de sabinas en el monte de La Calabaza. «Si el año pasado fueron 30 ejemplares, en 2026 doblamos la apuesta con 60 sabinas, que permitirán continuar la recuperación de una parcela de uno de los pulmones verdes de nuestra ciudad», animan.

Las personas interesadas deben registrarse de forma previa a través de un enlace o accediendo al código QR del cartel anunciador. El punto de encuentro será el sábado 3 de enero, en el área recreativa del circuito Cola Cao (final de la calle Olmo), a las 10.00 horas. Al finalizar la actividad, habrá sopas de ajo y chocolate para los asistentes.