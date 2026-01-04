Herido un anciano tras ser atropellado en Aranda de Duero.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 84 años ha resultado herido este domingo tras ser atropellado a las afueras de Aranda de Duero. El suceso tuvo lugar a las 10:50 horas, según informa el 112.

El anciano se encontraba en el paseo Virgen de las Viñas cuando fue arrollado por un turismo. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizaba a la Policía Local de Aranda, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos.

Se trata del segundo atropello en la capital ribereña en menos de un mes. El pasado 17 de diciembre, una mujer de 48 años tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios tras ser arrollada en la calle Miranda do Douro. De acuerdo a la información facilitada, el siniestro se produjo en una acera.