Cruz Roja activa tres cursos formativos dirigidos a jóvenes desempleados

El Área de Empleo de Cruz Roja en Aranda lanza tres cursos dirigidos principalmente a jóvenes desempleados con edades comprendidas entre 16 y 29 años. El primero, de auxiliar de cocina, comenzará este mismo mes de enero. En abril comenzará el de monitor y tiempo libre infantil y juvenil, y en septiembre, el de logística y almacén.

Quienes ejecuten los cursos deberán completar las 150 horas de formación y la parte práctica en empresas arandinas. “Desde Cruz Roja apostamos por el talento joven y damos las herramientas oportunas para que los más jóvenes comiencen su andadura en el mercado laboral. Por ello, para estas formaciones se trabaja la orientación y capacitación, con especial atención a la motivación, la autoestima y el autoconocimiento, a nivel personal y profesional”, explican.

Los cursos que pone en marcha Cruz Roja están dotados con formadores y profesionales referentes en su campo y tienen como objetivo mejorar las habilidades de búsqueda de empleo en los jóvenes para que consigan un trabajo.

Concretamente, esta acción formativa forma parte de la iniciativa 'Aceleradores GO de Empleo Juvenil', impulsada por Cruz Roja, con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa Estatal de Empleo Juvenil y del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.