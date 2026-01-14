Aranda despide con pena al político socialista Ángel Rocha, un hombre leal y de convicciones

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Ribera del Duero despide hoy a Ángel Rocha, un hombre leal y de convicciones que trabajó durante años para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Durante doce años fue alcalde del pueblo de San Juan del Monte y en la pasada legislatura ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Aranda con el partido que siempre ha apoyado, el PSOE. De su paso por Aranda destaca su compromiso, su talante y empatía y su capacidad de diálogo.

Conmovidos

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Antonio Linaje rinde homenaje a un hombre que ha dejado huella. “Conmovidos ante la trágica pérdida de Ángel Rocha Plaza, hago llegar en nombre de la corporación local que presido, nuestro pesar y condolencia por la irreparable pérdida sufrida. En estos momentos de dolor queremos manifestar todo nuestro ánimo y apoyo a los familiares y compañeros que atraviesan esta difícil situación, nuestro pensamiento está con todos ellos”.