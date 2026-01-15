Última hora. Un robo retrasa el corte de tráfico por las obras del nuevo Mercadona en Aranda de Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La calle se iba a cortar al tráfico rodado y peatonal a las 8 de la mañana de hoy, pero esta noche han robado parte del material que los operarios necesitaban para iniciar las obras en el entorno del futuro Mercadona, en la salida norte de Aranda, y el cierre se retrasa.

Pese a estar a muy pocos metros de la comisaría de la Policía Nacional, los ladrones se han hecho con un botín que, según ha podido saber este periódico, consiste sobre todo en pilares de metal.

El imprevisto ha retrasado el comienzo del corte de tráfico, que se activará a lo largo del día, previsiblemente por la tarde.

Por el momento, la obra se centra en el derribo de la antigua Hostería de Castilla, un complejo emblemático que jugó un importante papel en los inicios de Aranda como referente turístico. Hoy, una excavadora carga los escombros, una tarea que finalizará a principios de la semana que viene.

Obras MercadonaL.V.

El corte afectará tanto al camino Virgen Viñas como a la acera situada en el margen izquierdo de la calle San Francisco, a la altura del número 71. El cierre permanecerá hasta que finalicen las obras de urbanización del entorno del hipermercado. Según lo acordado con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, la empresa deberá, además, crear dos glorietas y establecer un carril bici.

En principio, la obra de construcción durará un año. La apertura del nuevo Mercadona, que se ubicará junto a Lidl y Action, conllevará el cierre del Mercadona de la céntrica calle de Carrequemada.