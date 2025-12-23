Del símbolo turístico a solar: así ha sido la particular historia de la Hostería de Castilla en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las máquinas trabajan a contrarreloj. El derribo de la antigua Hostería de Castilla ha comenzado y pronto solo quedará un solar para la futura construcción de un supermercado Mercadona. Pero si echamos la vista atrás, era uno de los edificios más emblemáticos y jugó un papel principal en los inicios de Aranda como enclave turístico, junto al extinto hotel Los Bronces, que fue demolido a principios del nuevo siglo, y el albergue, reconvertido hoy en la sede de la Asociación de Ayuda a Pacientes con Discapacidad Intelectual (Asadema).

Según explica el historiador, Máximo López Vilaboa, la Hostería de Castilla fue construida entre 1951 y 1952 por una Sociedad Anónima que pretendía establecer una cadena de establecimientos por toda España. El notario Manuel Amorós era, en 1952, el presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

La hospedería de Aranda se convirtió en motor turísticoMáximo López Vilaboa

Del diseño se encargó el arquitecto Antonio Camuñas Paredes, uno de los grandes expertos en los nuevos materiales de construcción. De hecho, su trabajo ha sido objeto de estudio por generaciones de estudiantes de Arquitectura.

Tras diez meses de obras llegó la esperada inauguración de este edificio que, desde el principio, se distanció del concepto albergue. En total contaba con 17 habitaciones dobles y 14 individuales, con baño. La oferta se completaba con una tarifa más económica, con 10 habitaciones que solo contaban con lavabo. La ducha, para ellos, era compartida.

CartelMáximo López Vilaboa

Las expectativas eran grandes. Sin embargo, el desvío de la carretera general, que se materializó en 1980, condenó al cierre a esta hostería que se nutría de los viajeros en ruta. La propiedad se traspasó en 1978 a Ángel García García. Desde entonces ha tenido varios usos: fue discoteca after, a principios-mediados de los años 80, y después se reconvirtió en un club nocturno hasta su cierre definitivo.