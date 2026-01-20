El Ayuntamiento de Aranda recopila los relatos ganadores del Certamen de Igualdad 2008 - 2013

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decidido a cumplir con su compromiso de imprimir en este mandato los relatos ganadores de las veintiuna ediciones del Certamen de Relatos Breves sobre Igualdad de Género, el concejal de Acción Social, Andrés Gonzalo, presenta la recopilación del periodo comprendido entre 2008 y 2013. En total, 17 relatos que ponen en valor la importancia de seguir luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres. Los 300 ejemplares se repartirán en colegios, biblioteca y los propios ganadores.

Según explica el edil de Podemos, a principio de la legislatura ya se publicaron las ediciones de 2020 a 2023, que se suman a los que ya se tenían de los años 2005-2007. En 2026 se publicarán los correspondientes a los años 2014–2019 y en 2027 se completará la colección con el periodo 2024 a 2027.

Hay que recordar que a día de hoy continúa abierto el plazo para participar en la vigésimo segunda edición. Los aspirantes deberán presentar su relato antes del 1 de febrero. Los ganadores, repartidos en categorías, recibirán premios de 600, 300 y 200 euros, respectivamente. Además hay premios también para sus centros escolares.